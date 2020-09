Voluntari a transferat un jucator care a trecut pe la Lyon si Lille! Tatal sau este un antrenor celebru din Franta

Voluntari continua sa-si intareasca echipa.

FC Voluntari continua sa-si intareasca echipa. Ilfonenii au reusit sa semneze un contract valabil pe doua sezoane cu Gregoire Puel. Fundasul dreapta a venit din postura de jucator liber de contract dupa ce si-a incheiat socotelile cu GFC Ajaccio, conform Telekom Sport. Puel plecase de la formatia franceza in iulie 2019, iar de atunci nu a mai evoluat nicaieri.

Fotbalistul in varsta de 28 de ani si-a inceput cariera la Lille, apoi a trecut si pe la Lyon. Nu a reusit sa se impuna la echipa, astfel incat a fost nevoiet sa se transfere la Nice in anul 2013. Dupa doi ani petrecuti acolo a reusit sa evolueze in 69 de partide, marcand un singur gol. Din 2015 a devenit jucatorul formatiei Le Havre, iar din 2017 pana in 2019 a evoluat la GFC Ajaccio.

Tatal sau, Claude Puel este un antrenor francez care a facut perfomanta atat in Franta, cat si in Anglia. Claude Puel a reusit sa castige titlul cu AS Monaco in 2000 si Supercupa Frantei in 2001. Le-a mai antrenat pe Lille, Lyon si Nice pana sa faca pasul in Premier League. Acolo a antrenat-o pe Southampton in 2016, iar pe Leicester din 2017 pana in 2019. Dupa despartirea de Leicester, tehnicianul s-a intors in Franta, acolo unde o antreneaza si in prezent pe Saint-Etienne.