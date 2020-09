CRIZA TOTALA la Barcelona?! A fost cel mai bogat club din lume acum doua sezoane, acum nu si-l poate PERMITE nici macar pe Depay! Anunt-soc al presedintelui lui Lyon

Barcelona a iesit cel mai bogat club din lume in urma cu doua sezoane, cand a stabilit un nou record de incasari. Acum, catalanii se afla intr-o pozitie cu adevarat socanta.

Vizibil afectati de pandemia de coronavirus, oficialii Barcelonei au redus salariile jucatorilor, insa tot nu a fost suficient. Barcelona se afla in imposibilitatea de a transfera jucatori din cauza lipsei veniturilor.

Interesati de Memphis Depay, dupa ce negocierile cu Inter pentru Lautaro Martinez au inghetat, oficialii Barcelonei au incercat sa negocieze cu presedintele lui Lyon. Jean-Michel Aulas a dezvaluit recent ce i-a spus chiar presedintele Barcelonei, Josep-Maria Bartomeu.

"Presedintele Barcelonei mi-a spus ca echipa sufera extrem de mult din cauza crizei provocate de coronavirus si ca nu au posibilitatea de a face o oferta pentru Depay", a spus Jean-Michel Aulas.

