Motivul pentru care Tatarusunu a slabit atat de mult. Sfaturile medicilor de la Lyon i-au schimbat viata

La ultimele actiuni ale echipei nationale, Tatarusanu a surprins prin scaderea drastica in greutate.

Ciprian Tatarusanu (34 ani), portarul titular al Romaniei, a semnat in septembrie 2020 cu AC Milan, dar ultimul sezon l-a petrecut la Lyon. Legitimarea la semifinalista Champions League din sezonul trecut a adus, pe langa un salt calititativ din punct de vedere sportiv, datorita concurentei cu Anthony Lopes si Anthony Racioppi si colaborarii cu preparatorul fizic Paolo Rongoni si cu antrenorul de portari Gregory Coupet, fostul mare portar al lionezilor, si o schimbare radicala intr-un alt domeniu.

La Lyon, Tatarusanu a fost beneficiat de consiliere din partea unora dintre cei mai buni nutritionisti sportivi din Franta. Pe langa consultanta data de Gladys Dibling, la finalul anului 2018, "Les Gones" au inceput colaborarea cu Isabelle Mischler, care, alaturi de staff-ul medical si de preparatorii fizici, a pus la punct diete personalizate in functie de analizele medicale, alergii, postul pe care evolueaza jucatorii, anotimp si calendarul competitional.

Dietele stricte i-au ajutat pe jucatorii lui Lyon sa se accidenteze mai rar, sa reziste la un efort fizic mai puternic, sa aiba o stare de sanatate generala mai buna si energie mai multa si sa se recupereze mai usor in perioadele aglomerate competitional sau dupa accidentari. In sezonul trecut, fara junk food si alte alimente daunatoare, echipa a ajuns pana in semifinalele Cupei Frantei si in finala Cupei Ligii, in ambele competitii fiind invinsa de PSG, dar a fost si aproape de ultimul act al Champions League, dupa ce a surclasat in grupa Benfica si Zenit St. Petersburg, iar apoi a eliminat Juventus si Manchester City, inainte sa piarda semifinala disputata intr-un singur tur, in fata lui Bayern Munchen, castigatoarea trofeului.

Tatarusanu a surprins la ultimele actiuni ale nationalei prin scaderea in greutate si prin fibrarea musculara. Goalkeeperul si-a micsorat nivelul de grasime corporala, si-a diversificat dieta pentru a acoperi carentele de vitamine si minerale si a reusit sa fie mai agil in poarta, mai proaspat din punct de vedere fizic si sa scape de problemele musculare care apareau cu intermitenta in cazul sau. El a jucat doar 6 meciuri pentru Lyon, dar a castigat un stil de viata care ii poate prelungi cariera pana aproape de limita a 40 de ani.

Portarul nationalei are contract cu AC Milan pana in 2022, iar de-a lungul carierei a mai jucat la Juventus Bucuresti (2003-2006), Gloria Bistrita (2006-2009), FCSB (2009-2014), Fiorentina (2014-2017), Nantes (2017-2019) si Ol. Lyon (2019-2020). Pentru nationala Romaniei are 72 de selectii, a fost in lotul pentru Euro 2016 si are sanse mari sa ramana titularul dintre buturile reprezentativei in urmatorii 2-3 ani.