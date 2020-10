Barcelona s-a inteles cu Lyon pentru transferul lui Depay! Ce suma sunt dispusi catalanii sa plateasca si care este detaliul de care depinde mutarea!

Despre transferul lui s-a vorbit foarte mult. Ba era prea scump pentru catalani, ba francezii de la Olympique Lyon au lasat din pret, punand insa conditia ca mutarea sa se concretizeze pana pe 2 octombrie.

Acum, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Barcelona s-a inteles cu Depay inca de la inceputul lunii septembrie, iar catalanii i-au pregatit de cateva saptamani contractul valabil pana in iunie 2025.

Si directorul sportiv al celor de la Lyon, Juninho, a confirmat informatiile. "Memphis se afla in ultimul an de contract. S-a inteles cu Barcelona. Poate ca va pleca, dar nimic nu este sigur. Cel mai probabil, el isi doreste sa plece, insa, daca va alege sa ramana, sper sa ne ajute sa ne castigam meciurile", a declarat Juninho, potrivit Telefoot.

Singurul impediment care mai sta in calea transferului este legat de plecarea lui Dembele. Daca acesta va fi imprumutat in urmatoarele ore la Manchester United, Barcelona este pregatita sa le dea francezilor 25 de milioane plus bonusuri pentru Depay, oferta pe care cei de la Lyon sunt dispusi sa o accepte.

Barça’s bid is confirmed as reported weeks ago: €25m + add ons & OL is ready to accept today.

The deal will be closed if Démbélé leaves Barça in the next 24 hours. Man United still in talks with FCB for a loan, Barça want permanent deal. Negotiations ongoing. [@FabrizioRomano]