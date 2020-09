Chelsea vrea sa dea 34 de milioane de euro pentru un portar care s-a facut de ras contra lui CFR Cluj!

Goalkeeperul considerat principalul vinovat pentru victoria clujenilor la Rennes poate ajunge pe Stamford Bridge.

Londonezii continua campania impresionanta de transferuri si vrea sa faca o oferta de 34 milioane de euro pentru portarul Edouard Mendy, de la Rennes. Frank Lampard vrea sa il inlocuiasca neaparat intre buturi pe Kepa Arrizabalaga, fiind nemultumit de prestatiile si de atitudinea acestuia din ultimul sezon, desi spaniolul a costat 80 milioane de euro. Chelsea a mai tatonat pistele Jan Oblak (Atletico Madrid), Jordan Pickford (Everton), Ben Foster (Watford), Alex Meret (Napoli), Pau Lopez (AS Roma) si Ugurcan Cakir (Trabzonspor), dar pare sa se fi hotarat sa il oferteze pe Mendy.

Acesta are 28 de ani, are 198 cm inaltime, este international senegalez si a mai jucat la Cherbourg, Ol. Marseille B si Stade de Reims. In sezonul predent, Mendy a jucat in meciul tur cu CFR Cluj din Europa League. Clujenii au invins, in deplasare, cu 1-0, prin golul lui Deac (9), iar portarul gazdelor a fost eliminat chiar din minutul 5, dupa un fault la limita careului de 16 metri, clujenii inscriind din lovitura libera rezultata. Un alt jucator eliminat in acel meci, angolezul Edouardo Camavinga (17 ani), este dorit de Real Madrid, Manchester United, PSG si Bayern Munchen. In cele din urma, echipa lui Dan Petrescu a terminat grupa pe locul secund, iar Rennes a fost ultima in clasament. In sezonul trecut, Rennes a terminat pe locul al treilea in Ligue 1, dupa sistarea competitiei din cauza pandemiei de Covid-19, fiind calificata direct in grupele Champions League.

In aceasta vara, Chelsea i-a transferat pe Timo Werner (RB Leipzig / 53 mil. euro), Ben Chilwell (Leicester / 50 mil. euro), Hakim Ziyech (Ajax / 40 mil. euro), Malang Sarr (Nice / liber de contract) si Thiago Silva (PSG / liber de contract) si se pregateste sa dea 100 de milioane de euro pentru Kai Havertz (Bayer Leverkusen), in timp ce Ethan Ampadu (RB Leipzig), Davide Zappacosta (AS Roma), Tiemoue Bakayoko (AS Monaco), Abdul Rahman Baba (Mallorca), Danny Drinkwater (Aston Villa), Victor Moses (Inter Milano), Kenedy (Getafe) si Matt Miazga (Reading) s-au intors dupa imprumuturi. De asemenea, londonezii au renuntat la Alvaro Morata (Atletico Madrid / 56 mil. euro), Mario Pasalici (15 mil. euro), Nathan (Atletico Mineiro / 3 mil. euro), Willian (Arsenal / liber de contract) si Pedro (AS Roma / liber de contract).