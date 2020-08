Arsenal 2-1 Chelsea | Victorie URIASA pentru Arsenal in finala Cupei Angliei! 'Tunarii' detin recordul de trofee

Arsenal s-a impus in finala Cupei Angliei de pe Wembley, impotriva lui Chelsea, 2-1.

Chelsea a deschis scorul din minutul 5 prin Pulisic, insa capitanul Aubameyang a egalat din penalty in minutul 28. Acelasi Aubameyant a facut dubla in minutul 67, inscriind golul care i-a adus lui Arsenal trofeul.

Arsenal are FA Cup champions once again! ???????? pic.twitter.com/ZLu3BTUIO7