A fost dat de gol de PES? Willian, pe picior de plecare de la Chelsea! Ar putea ajunge chiar in Premier League 

Se pare ca urmatoarea destinatie a mijlocasului brazilian va fi Arsenal, un alt club tot din capitala Angliei. Acest lucru a fost dezvaluit de un joc renumit pe console. Willian a fost surprins in tricoul lui Arsenal intr-un material video, cu textul: ”Bine ai venit pe Emirates", alaturi de prezentarea tuturor detaliilor urmatoarei editii ale jocului de fotbal.

Pana se sa realizeze acest transfer, Willian se va afla sub comanda lui Frank Lampard care pregateste returul cu Bayern Munchen din optimile Champions League pe 8 august, de la ora 22:00. In tur, nemtii s-au impus cu 3-0 si au prima sansa la calificare.

Mijlocasul brazilian a cucerit in cei 7 ani petrecuti la Chelsea, doua titluri de campion al Angliei, o Cupa, o Cupa a Ligii și un trofeu Europa League.

Did PES 2021 just confirm Willian is going to Arsenal? pic.twitter.com/lgPhAiSW8m