Nici urma de criza la Chelsea! Abramovich nu se zgarceste cand vine vorba de transferuri! Cine este fundasul pe care vor plati 70 de milioane de euro!

Clubul de pe Stamford Bridge a negociat cu Leicester pentru fundasul Ben Chilwell, pentru care va plati o suma uriasa: 70 de milioane de euro.

Investitia se justifica prin faptul ca echipa lui Frank Lampard a suferit mult in aparare, iar antrenorul este convins ca Chilwell va reusi sa aduca un plus de viteza in benzi.

Potrivit jurnalistilor de la The Times, fundasul va ajunge la Londra la inceputul saptamanii viitoare pentru a face vizita medicala.

According to a Leicester source (@SmuelMartinFPL) Ben Chilwell packed his bags after Leicester training today.

He’s expected to undergo a Chelsea medical in the next couple of days. Unsure of the reliability of the source, but Leicester fans are suggesting he’s reliable. pic.twitter.com/SlPb3mht2v