Sadio Mane este cel mai cunoscut nume din lotul de 28 de jucători al Senegalului pentru Cupa Mondială de fotbal 2026, anunţat joi de antrenorul Pape Thiaw, în timp ce influentul atacant încearcă să recupereze timpul pierdut, după ce a ratat turneul final de acum patru ani, din Qatar, din cauza unei accidentări, scrie Reuters.

Thiaw va trebui să-şi reducă lotul cu doi jucători înainte de termenul limită de la sfârşitul acestei luni.

Sadio Mane, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Idrissa Gueye, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly...

Mane rămâne un jucător de top pentru o echipă senegaleză plină de vedete, care pare a fi cea mai puternică dintre cele 10 echipe africane calificate pentru turneul final din SUA, Mexic şi Canada, cu un amestec de experienţă şi tinereţe atletică.

Jucătorul de 34 de ani al lui Al-Nassr va fi probabil liderul echipei, dar mai sunt selecţionaţi atacantul Nicolas Jackson de la Bayern Munchen, Iliman Ndiaye de la Everton şi extrema Ismaila Sarr de la Crystal Palace.

Bara Ndiaye, mijlocaşul în vârstă de 18 ani al lui Bayern, a fost şi el convocat, dar nu există loc pentru Malang Sarr, care a excelat în acest sezon la Lens.

Idrissa Gueye, tot de la Everton, a fost inclus în lot în ciuda faptului că a ratat finalul sezonului din cauza unei accidentări, iar Habib Diarra de la Sunderland şi Pape Matar Sarr de la Tottenham Hotspur sunt, de asemenea, opţiuni la mijlocul terenului.

Experimentatul fundaş central Kalidou Koulibaly a fost convocat, la fel ca portarul Edouard Mendy.

Senegal este campioana Africii, deposedată de trofeu după o finală controversată

Senegalul a fost cea mai bună echipă la recenta Cupă a Africii pe Naţiuni din Maroc şi a învins gazdele cu 1-0 într-o finală controversată, victoria fiind ulterior acordată nord-africanilor, o chestiune aflată pe rolul Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

Senegalul a fost repartizat în Grupa I la Cupa Mondială şi îşi va începe campania împotriva Franţei pe 16 iunie, în New Jersey, într-o reeditare a faimoasei întâlniri de la Cupa Mondială din 2002, în care echipa africană a ieşit învingătoare în faţa deţinătoarei de atunci a trofeului.

În grupa sa, Senegalul va mai întâlni Norvegia în aceeaşi localitate (22 iunie) şi Irakul la Toronto (26 iunie).

A ajuns până în sferturile CM 2002

Senegalul a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Mondiale în 2002, înainte de a pierde în faţa Turciei, cea mai bună performanţă a sa de până acum, iar pentru mai mulţi dintre jucătorii aşa-numitei "generaţii de aur", inclusiv Mane, aceasta va fi probabil ultima lor şansă de a îmbunătăţi acea performanţă.

Senegalul nu a trecut de faza grupelor la Mondialul din 2018, iar la ediţia din 2022 a fost eliminat în optimile de finală.

Lotul Senegalului pentru CM 2026

Portari:

Edouard Mendy (Al-Ahli/Arabia Saudită), Yehvann Diouf (Nice/Franţa), Mory Diaw (Le Havre/Franţa);

Fundaşi:

Krepin Diatta (Monaco/Franţa), Antoine Mendy (Nice/Franţa), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa/Israel), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal/Arabia Saudită), Ilay Camara (Anderlecht/Belgia), Moussa Niakhate (Lyon/Franţa), Mamadou Sarr (Chelsea/Anglia), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United/Anglia), Moustapha Mbow (Paris FC/Franţa), Ismail Jakobs (Galatasaray/Turcia);

Mijlocaşi:

Idrissa Gueye (Everton/Anglia), Habib Diarra (Sunderland/Anglia), Pape Matar Sarr (Tottenham/Anglia), Pape Gueye (Villarreal/Spania), Lamine Camara (Monaco/Franţa), Pathe Ciss (Rayo Vallecano/Spania), Bara Ndiaye (Bayern Munchen/Germania);

Atacanţi:

Sadio Mane (Al-Nassr/Arabia Saudită), Bamba Dieng (Lorient/Franţa), Iliman Ndiaye (Everton/Anglia), Nicolas Jackson (Bayern Munchen/Germania), Assane Diao (Como/Italia), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain/Franţa), Cherif Ndiaye (Samsunspor/Turcia), Ismaila Sarr (Crystal Palace/Anglia). Agerpres