"Fotbalist, caut zbor spre Germania!" Timo Werner, tinta glumelor dupa finala dintre Arsenal si Chelsea! Cum a fost vazut in tribune

Germanii l-au transferat in aceasta vara la Chelsea pe Timo Werner, care a urmarit din tribune finala Cupei Angliei, pierdut cu 2-1 de baietii lui Lampard in fata celor de la Arsenal.

In repriza secunda, cand Chelsea era condusa si nu mai reusea sa joace mare lucru, Werner a fost surprins extrem de concentrat asupra telefonului mobil.

Aceste imagini au fost rapid exploatate cel putin de catre cei care se ocupa de retelele de socializare ale clubului Leipzig. Nemtii au postat o imagine prin care sugereaza ca fotbalistul le-ar trimite mesaje, incercand sa-si gaseasca drumul inapoi in Bundesliga.

Aceasta idee a fost preluata rapid de mai multi internauti, care au dus gluma mai departe.

timo werner: googles

"can i undo a transfer i have already completed" pic.twitter.com/JtK9UTveAp