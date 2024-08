E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă

Portughezul a petrecut ultimele două sezoane sub formă de împrumut. La Chelsea, respectiv la FC Barcelona, unde și-ar fi dorit mult să rămână, dar din cauza situației financiare precară a catalanilor nu s-a putut concretiza mutarea definitivă.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Chelsea e pregătită să anunțe transferul lui Joao Felix în cursul zilei de miercuri, după ce toate documentele vor fi gata.

Italianul a mai anunțat și faptul că Chelsea va pregăti o cedare după transferul luI Felix. E vorba despre albanezul cu cetățenie engleză, Armando Broja, care ar urma să plece la Ipswich Town.

????✍???? Chelsea are prepared to announce João Félix as new signing today with docs already sealed.

↪️ Right after, #CFC will sign also documents for Armando Broja to Ipswich Town.

↪️ Next step this week, Romelu Lukaku to Napoli as all parties involved feel it’s gonna happen.