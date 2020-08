Willian s-a transferat OFICIAL la noua sa echipa! Brazilianul va ramane tot in Premier League!

Borges Willian s-a transferat la Arsenal Londra, marea rivala a lui Chelsea. Contractul sau a expirat in aceasta vara.

Mijlocasul de banda, Willian (32 de ani) lasat-o pe Chelsea pentru marea rivala din oras, Arsenal. Acesta va imbraca tricoul "tunarilor" sub comanda lui Mikel Arteta pentru urmatorii 3 ani. Brazilianul este foarte bucuros de mutarea sa si isi doreste foarte mult sa-i ajute pe noii colegi pentru indeplinirea noilor obiective.

"Modul in care joaca, totul este grozav, inclusiv stadionul, si cred ca cu Arteta echipa va avea o mare oportunitate de a lupta din nou pentru titluri in Premier League si in Europa, asa ca sunt foarte fericit de alegerea mea. Abia astept sa incep, sa intru pe teren si sa-mi ajut coechipierii, sa ajut clubul sa straluceasca din nou. Asta e ce vreau", a declarat Willian.

Mikel Arteta este foarte incantat de Willian si spune ca odata cu acest transfer, se va intari unul dintre posturile cheie ale echipei.

"L-am monitorizat in ultimele luni, iar noi aveam intentia clara de a ne intari in pozitiile de mijlocas ofensiv si de extrema. Este un jucator care ne poate aduce multa polivalenta, pentru ca poate juca pe trei sau patru pozitii diferite. Are multa experienta in lumea fotbalului, dar si ambitia de a veni la noi si de a ajuta clubul sa ajunga unde merita", a declarat Arteta pentru site-ul oficial al lui Arsenal.

Willian a ajuns pe Stamford Bridge in 2013, atunci cand a fost transferat de la Anji Mahacikala. In 7 sezoane la Chelsea, brazilianul a jucat 339 de meciuri, reusind sa marcheze 63 de goluri in toate competitiile.

11 goluri a dat in ultimul sezon.

22,5 milioane de euro este cota de piata a mijlocasului brazilian, conform Transfermarkt.