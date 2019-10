RENNES - CFR CLUJ 0-1 | "Am fost penibili!" Ciprian Deac a dezvaluit motivul pentru care CFR s-a chinuit cu Rennes! Ce a declarat eroul clujenilor la finalul partidei

CFR s-a impus in deplasarea din Franta cu Rennes la capatul unui meci nebun. Singurul gol al partidei a fost marcat de Deac in prima repriza. Rennes a evoluat in 9 oameni dupa ce in prima repriza Mendy a vazut cartonasul rosu dupa un fault la Traore. In minutul 26, Niang a ratat un penalty pentru francezi dupa ce a trimis pe langa de la punctul cu var. In debutul reprizei secunde, Camavaniga a vazut si el cartonasul rosu dupa un fault la Omrani. Cu doar 10 minute inainte de final, Susic a vazut al doilea galben si a fost eliminat, clujenii evoluand in 10 oameni. La finalul partidei, Dan Petrescu a vorbit despre partida si a analizat prestatia elevilor sai.

"Ati vazut si dumneavoastra ce atmosfera frumoasa, au niste suporteri fantastici. A fost un meci greu, o echipa de calitate, o echipa care stie fotbal, si cu doi in minus ne-a fost greu. E clar ca intervine acea stare de relaxare. Am fost putin penibili. Daca ne intreba cineva inaintea meciului daca ne convine egalul, semnam imediat. Meciul retur va fi cu totul alt meci, noi avem o forta in plus pe teren propriu", a spus Deac la finalul partidei.