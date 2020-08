Barca TREMURA: Bayern e intr-o forma fantastica, Lewandowski e de neoprit! A fost implicat in TOATE golurile lui Bayern cu Chelsea

Lewandowski a marcat de doua ori contra lui Chelsea si a dat doua assisturi. S-a terminat 4-1 pe Allianz Arena, dupa ce Bayern a castigat si turul cu 3-0.

Barcelona are emotii inainte meciului de vineri seara. Bayern pare sa continue forma fantastica pe care a aratat-o in finalul sezonului din Germania. Datorita golurilor de azi, Lewandowski a ajuns la 13 reusite in Champions League 2019-2020, desi a jucat doar 7 partide! Polonezul are si 4 assisturi in Liga.

Cifrele din campionat sunt distrugatoare. Lewi a marcat de 34 de ori in 31 de jocuri si a dat pase la alte 4 goluri ale lui Bayern. In Cupa, 'distrugatorul' din atacul campioanei Germaniei are 6 reusite in 5 meciuri.

Barcelona-Bayern se joaca vineri seara, de la 22:00, si e LIVE TEXT pe www.sport.ro. Intreg turneul 'final 8' din Champions League se disputa in capitala Portugaliei, Lisabona, pe stadioanele lui Sporting si Benfica.