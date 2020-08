Fotbalul REGE revine! Barcelona - Napoli si Bayern - Chelsea, LIVE TEXT, de la 22:00! Ovidiu Hategan e la centrul partidei de la Munchen

14:23

Barcelona - Napoli si Bayern - Chelsea sunt LIVE TEXT pe WWW.SPORT.RO, de la 22:00



Liga Campionilor revine oficial in aceasta seara, de la ora 22:00. Sezonul amanat din cauza pandemiei este reluat cu doua dueluri din optimi.



Barcelona primeste vizita lui Napoli, dupa ce in meciul tur scorul a fost 1-1. Mertens si Griezmann erau marcatorii celor doua echipe, in duelul care avea loc pe 25 februarie.

In cealalta partida, Bayern pleaca cu un avantaj consistent. In meciul tur, bavarezii s-au impus cu 3-0 si echipa antrenata de Frank Lampard are o misiune extrem de dificila in aceasta seara pe Alianz Arena.