Chelsea a facut un transfer in numele DRAGOSTEI! Ele sunt fotbalistele care formeaza un CUPLU atat pe teren cat si acasa

Norvegianca Pernille Harder s-a transferat in Anglia, la aceeasi echipa unde evolueaza partenera sa de viata, Magdalena Eriksson.

Unul dintre cele mai spectaculoase transferuri ale verii in fotbalul feminin o are ca protagonista pe Harder, una dintre cele mai valoroase jucatoare ale lumii, care a ales s-o paraseasca pe Wolfsburg (finalista Ligii Campionilor din acest sezon) pentru a semna un contract cu Chelsea Londra. Pana aici nimic spectaculos, insa Harder a avut un motiv suplimentar pentru a face aceasta miscare.

Astfel, golghetera de 27 de ani a vrut neaparat sa ajunga la Chelsea pentru a fi mai aproape de marea sa iubire, suedeza Magdalena Eriksson, poate cel mai cunoscut cuplu de lesbiene din lumea fotbalului feminin. Imaginile cu cele doua sarutandu-se in timpul Campionatului Mondial din 2019 au devenit virale la acea vreme, Harder imbrcandu-se chiar in tricoul nationalei Suediei pentru a-si sustine iubita.