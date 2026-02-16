Drogba, Witsel, Anelka, Hamsik, Pato, Robinho, Oscar, Hulk și Tevez, printre superstarurile trecute prin campionatul chinez
Chinese Super League este departe de strălucirea pe care o avea în urmă cu câțiva ani, când aici erau legitimați jucători cu nume, precum Didier Drogba, Gervinho, Eidur Gudjohnsen, Asamoah Gyan, Zvjezdan Misimovic, Frederic Kanoute, Sandro Wagner, Seydou Keita, Burak Yilmaz, Stephan El Shaarawy, Mikel John Obi, Demba Ba, Mohamed Kallon, Axel Witsel, Yannick Carrasco, Marouane Fellaini, Nicolas Anelka, Alberto Gilardino, Salomon Rondon, Damiano Tommasi, Marko Arnautovic, Ricardo Carvalho, Odion Ighalo, Ezequiel Lavezzi, Marek Hamsik, Carlos Tevez, Nemanja Gudelj, Hulk, Javier Mascherano, Robinho, Oscar sau Alexandre Pato.
Ca o comparație, Mateus Vital (ex-Vasco da Gama, Corinthians, Panathinaikos și Cruzeiro, vedeta lui Shanghai Port FC, campioana din sezonul precedent, are un salariu anual de aproximativ 500.000 de euro, mult inferior celui primit de conaționalul Oscar, care avea la aceeași echipă o remunerație de 25 de milioane de euro net pe sezon.
Stranierii aflați acum sub contract cu echipe din Chinese Super League:
Shanghai Port FC - Mateus Vital, Matheus Jussa, Gabrielzinho, Leonardo (Brazilia), Oscar Melendo (Spania), Matt Orr (Hong Kong), Jean Claude (Togo) / Antrenor - Kevin Muscat (Australia)
Shanghai Shenhua FC - Saulo Mineiro, Rafael Ratao (Brazilia), Joao Carlos Teixeira, Wilson Manafa (Portugalia), Marcel Petrov (Slovenia), Makhtar Gueye (Senegal), Shinichi Chan (Hong Kong) / Antrenor - Leonid Slutsky (Rusia)
Chengdu Rongcheng - Egor Sorokin (Rusia), Pedro Delgado (Portugalia), Timo Letschert (Olanda), Wellington Silva, Matheus Jussa, Felipe, Romulo (Brazilia), Issa Kallon (Sierra Leone), Alexander Jojo (Hong Kong) / Antrenor - John Aloisi (Australia)
Beijing Guoan - Gui Ramos (Portugalia), Beni Nkololo (Franța), Uros Spajic (Serbia), Dawhan (Brazilia), Zheng Tuluo (Paraguay), Fabio Abreu (Angola), Yue Tze Nam (Hong Kong) / Antrenor - Nick Montgomery (Anglia)
Shandong Taishan - Zeca, Guilherme Madruga, Cryzan (Brazilia), Pedro Alvaro (Portugalia), Valeri Qazaishvili (Georgia), Raphael Merkies (Hong Kong) / Antrenor - Choi Kang-Hee (Coreea de Sud)
Tianjin Jinmen Tiger - Xadas (Portugalia), Alberto Quiles, Cristian Salvador, Aitor Cordoba, Jaume Grau (Spania), Guilherme Schettine (Brazilia)
Zhejiang Proffesional - Marko Tolic (Croația), Alexander N'Doumbou (Gabon), Alexandru Mitriță (România), Deabeas Owusu-Sekyere (Olanda), Jin-Seob Park (Coreea de Sud) / Antrenor - Ross Aloisi (Australia)
Yunnan Yukun - Caio Vinicius (Brazilia), Tsui Wang Kit (Hong Kong), Alexandru Ioniță, Andrei Burcă (România), Oscar Maritu (RD Congo), John Hou Saeter (Norvegia) / Antrenor - Jordi Vinyals (Spania)
Qingdao West Coast - Davidson (Brazilia), Aziz Yakubu (Ghana), Nelson da Luz (Angola), Barak Braunshtain (Hong Kong), Samir Memisevic (Bosnia)
Henan FC - Iago Maidana, Bruno Nazario (Brazilia), Oliver Gerbig (Hong Kong), Jordi Mboula (Spania) / Antrenor - Daniel Ramos (Portugalia)
Dalian Yingbo - Nicolae Stanciu (România), Mamadou Traore (Mali), Isnik Alimi (Macedonia de Nord), Cephas Malele (Elveția)
Shenzhen Peng City - Filip Benkovic (Croația), Albion Ademi (Albania), Tim Chow (Taiwan), Wesley Moraes (Brazilia), Eden Kartsev (Israel)
Wuhan Three Towns - Gustavo Sauer, Adriano Firmino (Brazilia), Kilian Bevis (Guadelupa), Basile Yamkam (Camerun) / Antrenor - Benjamin Mora (Mexic)
Qingdao Hainiu - Carlos Strandberg (Suedia), Ahmed El Messaoudi (Maroc), Malcom Edjouma (Franța), Nemanja Andjelkovic (Serbia) / Antrenor - Milan Ristic (Serbia)
Liaoning Tieren - Ange Kouame (Taiwan), Guy Mbenza (Congo), Takahiro Kunimoto (Japonia), Felipe (Brazilia), Pavle Vagic (Suedia)
Chongqing Tonglianglong - Ibrahim Amadou (Franța), Michael Ngadeu (Camerun), Ng Yu Hei (Hong Kong), Lucao (Brazilia), Jose Angel Carrillo (Spania), Landry Dimata (Belgia)
