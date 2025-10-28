Alexandru Mitriță a lungit lista jucătorilor care și-au întors spatele echipei naționale, punând placa „tocită“ a distanței, a unor călătorii lungi, pentru a putea onora eventualele convocări.

În realitate, cazul Mitriță a fost despre supărarea jucătorului, în ceea ce privește statutul său în lot. Plus o incompatibilitate cu rigorile fotbalului internațional de nivel înalt. Sport.ro a dezvăluit aici un adevăr dureros, în privința lui Mitriță, care confirmă această a doua situație, una foarte des întâlnită și în cazul altor jucători români.

Mitriță, zero barat de când și-a anunțat retragerea

Fără Mitriță, naționalei României i-a mers chiar bine, deocamdată. Dovadă și victoria cu Austria (1-0), în această lună.

În schimb, fotbalistul care și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă a intrat pe o pantă descendentă după ce a luat această decizie radicală. Cifrele confirmă această schimbare, în rău, în cazul lui Mitriță.

Cât timp a fost în circuitul naționalei și a avut o motivație în plus, de a impresiona la echipa de club, Mitriță a avut un bilanț excelent în China, la Zhejiang Professional: 11 meciuri, 8 goluri.

De când a renunțat la prima reprezentativă, Mitriță s-a stins, brusc, și la echipa de club. De atunci, Zhejiang Professional a disputat trei meciuri în Superliga din China, în care românul de 30 de ani n-a înscris deloc. Asta deși a fost integralist, de fiecare dată!

Forma slabă a lui Mitriță a afectat și echipa, fără victorie în ultimele patru meciuri și ajunsă pe locul 7 din 16 în China.

