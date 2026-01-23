Malcom Edjouma a fost prezentat oficial, vineri, la Qingdao Hainiu, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 14 în prima ligă din China.



Malcom Edjouma a semnat cu Qingdao Hainiu

Alături de Edjouma, la Qingdao Hainiu au mai fost prezentate alte două transferuri: mijlocașul marocan Ahmed El Messaoudi (30 de ani, ultima dată la Tobol) și fundașul central sârb Nemanja Andjelkovic (28 de ani, ultima dată la Aktobe). Toți trei se vor alătura de luni cantonamentului echipei.



"Mijlocaș defensiv puternic, calități fizice excelente, măsoară 1,91m și cântărește 88 de kilograme. Are un CV bogat, a reprezentat FCSB în competițiile europene de top, precum Champions League sau Europa League", l-au descris chinezii pe Malcom Edjouma.

