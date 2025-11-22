Alexandru Mitriță (30 de ani) și-a întors spatele echipei naționale, spunând că nu mai poate onora convocările din cauza faptului că venirea în Europa din China presupune niște călătorii lungi și epuizante.

În realitate, lucrurile au stat cu totul altfel, după cum Sport.ro a arătat aici. Iar acum, la două luni după ce a reunțat la prima reprezentativă, Mitriță și-a pierdut busola din punct de vedere fotbalistic. Cifrele confirmă această realitate.

Mitriță n-a mai dat un gol de două luni!

Când a semnat cu Zhejiang FC, în vară, fostul star al Craiovei a avut un impact instant asupra rezultatelor echipei. Dovadă și faptul că, până să se retragă de la națională, a înscris de 8 ori pentru formația chineză, în 11 apariții.

Între timp însă, de când are pe cap doar meciurile echipei sale de club, Mitriță e zero la capitolul golurilor marcate pentru Zhejiang FC! Și tocmai a ajuns la al 5-lea meci la rând fără gol pentru această formație.

Astăzi, în remiza cu Qingdao Hainiu (2-2), românul a fost pe teren până în minutul 89. N-a înscris, din nou, însă, de această dată, măcar a oferit pasa de gol pentru reușita de 2-1, semnată de Possignolo.

Pentru prestația sa de astăzi, Mitriță a fost notat cu 7,4 de Flashscore, în condițiile în care media echipei a fost de 7.

Cum aceasta a fost ultima etapă din campionatul chinez, cea cu numărul 30, Zhejiang FC s-a clasat pe 7 din 16 cu 42 de puncte. Titlul a fost câștigat de Shanghai Port cu 66 de puncte, la două puncte de ocupanta locului secund, Shanghai Shenhua.

