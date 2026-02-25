Marian Iancu a analizat situația delicată prin care trece FCSB și a identificat principalele probleme ale campioanei en-titre, care riscă să rateze play-off-ul.

După 28 de etape, FCSB ocupă locul 7, cu 43 de puncte, și are nevoie de un final perfect, dar și de pași greșiți ai rivalelor pentru a mai spera la primele șase poziții.

Marian Iancu a pus punctul pe „I” și a numit problemele FCSB-ului

Fostul finanțator al lui Politehnica Timișoara consideră că declinul echipei are legătură cu pierderea motivației și cu lipsa schimbărilor la nivelul conducerii.

Omul de afaceri a făcut referire și la implicarea lui Gigi Becali, despre care spune că nu mai investește la nivelul din trecut și că echipa trebuie să se adapteze unei noi realități.

„FCSB este, după Craiova, clubul cu cel mai complet și valoros lot. Și totuși va juca probabil în liga prostilor, în play-out. Recunosc că îmi este imposibil să cred așa ceva. Și totuși se poate. Totodată cred că va câștiga play-out-ul și va câștiga și barajul pentru Conference League.

De ce s-a ajuns aici, după două campionate câștigate unul după celălalt și prezențe valoroase în competițiile europene? Pentru că nu mai există motivație, provocare, orgoliu și încrâncenare. Sunt în scurt-circuit – patron, conducători și jucători. Nu intră în revizie, nu schimbă nimic și nici nu conștientizează penibilul situației. Îl simt, sunt în panică, dar nu sunt dispuși la nicio schimbare. Până când și cât de jos pot ajunge, vom vedea.

Nici Gigi Becali nu mai este războinicul luminii. Nu mai este curent. Nu mai sunt investițiile de odinioară, fapt pentru care FCSB trebuie să se obișnuiască cu umilința. Nici nu știu cât de mici pot să fie! Vedem!!”, a scris Marian Iancu, pe Facebook.

Pentru FCSB urmează două meciuri decisive în finalul sezonului regulat. Roș-albaștrii vor juca în deplasare cu UTA Arad, duminică, 1 martie, de la ora 21:00, iar ultima etapă îi aduce față în față cu Universitatea Cluj.