LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 12:00, internaționalul român Alexandru Mitriță (30 de ani) și echipa sa Zhejiang Professional joacă pe terenul liderului din China, Shanghai Port.

Partida contează pentru etapa cu numărul 29 din Chinese Super League.

Până acum, tricolorul nostru s-a evidențiat, în cele 14 meciuri jucate la Zhejiang, prin 8 goluri și 6 pase de gol.

Mitriță are un contract cu gruparea chineză valabil până în vara lui 2028.

Mitriță s-a retras de la echipa națională

Luna trecută, fotbalistul și-a anunțat retragerea de la echipa națională:

”Astăzi, la 30 de ani, mă aflu într-un moment al carierei în care trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, iar distanțele sunt uriașe. Drumurile lungi și timpul scurt fac extrem de dificilă prezența constantă la echipa națională. În plus, știu că mai am doar câțiva ani de carieră la nivel înalt și simt nevoia să îmi îndrept toată energia spre viitorul meu și al familiei mele. E o decizie luată cu sufletul strâns, dar cu convingerea că este cea mai bună pentru mine și familia mea în acest moment al vieții mele. De aceea, vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale, care are nevoie de liniște și susținere totală pentru a-și atinge obiectivele”.

