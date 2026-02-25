Lorenzo Stovini a vorbit despre lupta pentru evitarea retrogradării din Serie A și a transmis un mesaj de încredere pentru Genoa, club patronat de Dan Șucu.

După un start de sezon dezastruos, în care a ocupat chiar și penultimul loc, Genoa a reușit să revină și se află acum pe poziția a 14-a, cu 27 de puncte, la trei peste primul loc retrogradabil.

Lorenzo Stovini nu crede că Genoa va retrograda: „De Rossi e destinat pentru echipe mari”

Fostul fundaș italian cu peste 300 de meciuri în prima ligă este convins că „Grifonul” are argumente pentru a rămâne în prima ligă.

„Situația este serioasă și foarte încurcată. Se va salva echipa care va face cele mai puține greșeli până la final. Poate doar Genoa are ceva în plus, ca lot, față de rivalele sale. Respect mult munca lui De Rossi, Daniele este destinat să antreneze echipe mari”, a spus Stovini, pentru Quotidiano di Puglia.

Genoa are parte de un test major în următoarea etapă, când va juca pe teren propriu cu liderul Inter, condus de Cristi Chivu, sâmbătă, 28 februarie, de la ora 21:45.