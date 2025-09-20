CITEȘTE ȘI: INTERVIU La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
Internaţionalul român Alexandru Mitriţă a marcat un gol pentru echipa Zhejiang Professional, care a terminat la egalitate cu Changchun Yatai, 3-3, sâmbătă, în deplasare, într-o partidă din etapa a 25-a a Super Ligii chineze de fotbal (CSL).
Oaspeţii au rămas în zece oameni din minutul 26, când a fost eliminat Nok-Hang Leung, iar Changchun Yatai a deschis scorul un minut mai târziu, prin Lazar Rosic (27).
Mitriţă a egalat cu o execuție minunată (35), stabilind scorul primei reprize.
Zhejiang a preluat conducerea după pauză, prin autogolul lui Yu Wang (56), după o centrare din corner a aceluiași Mitriță, dar apoi gazdele au punctat de două ori, prin Ohi Omoijuanfo (69, 77).
Deşi Zhejiang a mai avut un jucător eliminat, pe Tixiang Li (79), a smuls egalarea in extremis (90+9), prin brazilianul Yago Cariello, informează Agerpres.
În Chinese Super League, Alex Mitriţă are 8 goluri marcate şi 4 assist-uri în 11 meciuri jucate!
Zhejiang Professional, club cu adevărat profesionist, după cum nu întâmplător indică și numele, scrie ”Mitriță” cu diacritice pe rețelele de socializare, așa cum s-a întâmplat și în această seară: ”Mitriță a egalat cu un șut superb cu stângul de la distanță”.
Pe primul loc în clasament se află Chengdu Rongcheng, cu 53 de puncte, urmată de Shanghai Port, 51 puncte, Shanghai Shenhua, 50 puncte, toate din 24 de meciuri.
Zhejiang se află doar pe locul 6, cu 38 puncte (25 jocuri).