Internaţionalul român Alexandru Mitriţă a marcat un gol pentru echipa Zhejiang Professional, care a terminat la egalitate cu Changchun Yatai, 3-3, sâmbătă, în deplasare, într-o partidă din etapa a 25-a a Super Ligii chineze de fotbal (CSL).

Oaspeţii au rămas în zece oameni din minutul 26, când a fost eliminat Nok-Hang Leung, iar Changchun Yatai a deschis scorul un minut mai târziu, prin Lazar Rosic (27).

Mitriţă a egalat cu o execuție minunată (35), stabilind scorul primei reprize.

