După victoria cu Austria, Mircea Lucescu a dezvăluit că prezența lui Andrei Burcă (32 de ani) a fost sub semnul întrebării cu doar câteva ore înainte de primul fluier. Fundașul lui Yunnan Yukun a avut o problemă în familie, însă stoperul i-a dat asigurări selecționerului că poate evolua.

Mircea Lucescu, după România - Austria 1-0: "Burcă trebuie felicitat. A jucat într-o condiție psihică nu cea mai favorabilă"



Burcă a avut o evoluție solidă în defensivă, a fost integralist, însă a încasat un cartonaș galben - al doilea din aceste preliminarii - care îl va face indisponibil pentru meciul crucial cu Bosnia și Herțegovina (15 noiembrie).



"Burcă trebuie felicitat. A jucat într-o condiție psihică nu cea mai favorabilă. Soția a avut o problemă. La ora 5 am discutat și mi-a zis: 'Îmi iau toată răspunderea că pot să fac asta!'.

Și a făcut-o! Astea sunt lucrurile care trebuie scrise și apreciate, nu polemici care nu ajută pe nimeni", a spus Mircea Lucescu, la conferința de presă.



Ulterior, selecționerul s-a plâns de numeroasele critici apărute la adresa sa ori a naționalei: "La noi, rețelele de socializare sunt rețele de injurii. E incredibil ce citesc acolo. Oameni inteligenți care se ascund în spatele anonimatului ca să înjure lumea și pe cei care încearcă să facă ceva pozitiv pentru copiii ăștia și pentru toată lumea. Nu mai căutați lucruri care nu există".

VIDEO Andrei Burcă, după România - Austria 1-0: "Cel mai important e că fanii sunt fericiți"

