Au urmat apoi primele goluri în Ligue 1, hat-trick-ul de senzație din 5-2 în deplasare cu Metz, dar și un roșu primit cu Nantes pentru cumul de cartonașe.

Brazilianul a marcat golul victoriei lui Olympique Lyon în meciul câştigat în deplasare, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Lille, în şaisprezecimile competiţiei.

Mai întâi, Endrick a avut parte de un debut de vis la noua sa echipă, pe care a ajutat-o să se califice în optimile de finală ale Cupei Franţei.

Tânărul atacant brazilian Endrick (19 ani), împrumutat de Real Madrid la Olympique Lyon, a ajuns la o lună și jumătate de când este jucătorul fostei campioane din Ligue 1.

Endrick, goluri multe la OL și visul World Cup 2026

Acum, după o lună și jumătate la Olympique Lyon, Endrick se poate lăuda cu următoarea statistică: 7 meciuri, toate ca titular, 5 goluri și o pasă decisivă.

Speranțele brazilianului sunt ca un sezon bun făcut în Franța să-l propulseze în lotul naționalei pentru Campionatul Mondial din vară.

Spaniolii au rămas fără cuvinte când l-au văzut pe Endrick la Lyon: "La Real Madrid era ca un leu în cușcă"

Jurnaliștii din Spania nu înțeleg cum Real Madrid nu a reușit să îl facă pe Endrick să joace în acest fel și în La Liga:

"Timp de un an și jumătate, Endrick a purtat tricoul lui Real Madrid, lăsând impresia unui leu ținut în cușcă. Totuși, i-au fost suficiente doar trei meciuri la Lyon pentru a arăta clar că răgetul său a devenit de neoprit", scrie Marca.

Și cei de la AS au o părere similară: "Endrick face valuri în Franța. Tocmai a oferit o prestație cu adevărat excepțională, este un exemplu de urmat".

L'Equipe are numai cuvinte de laudă pentru noul număr 9 de la Lyon: "Tânărul Endrick a făcut praf defensiva lui Metz, reușind un hat-trick duminică, în victoria cu 5-2. Prezența sa schimbă totul pentru Lyon, echipă aflată confortabil pe locul 4, care poate visa acum la o a doua parte de sezon explozivă, grație atacantului său de doar 19 ani", scriu francezii.

Endrick mai are contract cu Real Madrid până în 2030.

Spaniolii au plătit 47,5 milioane de euro pentru aducerea sa de la Palmeiras, în 2024.