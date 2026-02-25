VIDEO EXCLUSIV Endrick, după o lună și jumătate la Olympique Lyon! Cum se descurcă starul împrumutat de la Real Madrid

Endrick, după o lună și jumătate la Olympique Lyon! Cum se descurcă starul împrumutat de la Real Madrid Ligue 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Brazilianul este în formă la fosta campioană din Ligue 1.

TAGS:
EndrickOlympique LyonReal Madridhat-trickworld cup 2026
Din articol

Tânărul atacant brazilian Endrick (19 ani), împrumutat de Real Madrid la Olympique Lyon, a ajuns la o lună și jumătate de când este jucătorul fostei campioane din Ligue 1.

Mai întâi, Endrick a avut parte de un debut de vis la noua sa echipă, pe care a ajutat-o să se califice în optimile de finală ale Cupei Franţei.

Brazilianul a marcat golul victoriei lui Olympique Lyon în meciul câştigat în deplasare, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Lille, în şaisprezecimile competiţiei.

Au urmat apoi primele goluri în Ligue 1, hat-trick-ul de senzație din 5-2 în deplasare cu Metz, dar și un roșu primit cu Nantes pentru cumul de cartonașe.

Hat-trick-ul lui Endrick în Metz - Olympique Lyon 2-5 (VOYO)

Publicitate

Endrick, goluri multe la OL și visul World Cup 2026

Acum, după o lună și jumătate la Olympique Lyon, Endrick se poate lăuda cu următoarea statistică: 7 meciuri, toate ca titular, 5 goluri și o pasă decisivă.

Speranțele brazilianului sunt ca un sezon bun făcut în Franța să-l propulseze în lotul naționalei pentru Campionatul Mondial din vară.

Spaniolii au rămas fără cuvinte când l-au văzut pe Endrick la Lyon: "La Real Madrid era ca un leu în cușcă"

Jurnaliștii din Spania nu înțeleg cum Real Madrid nu a reușit să îl facă pe Endrick să joace în acest fel și în La Liga:

"Timp de un an și jumătate, Endrick a purtat tricoul lui Real Madrid, lăsând impresia unui leu ținut în cușcă. Totuși, i-au fost suficiente doar trei meciuri la Lyon pentru a arăta clar că răgetul său a devenit de neoprit", scrie Marca.

Și cei de la AS au o părere similară: "Endrick face valuri în Franța. Tocmai a oferit o prestație cu adevărat excepțională, este un exemplu de urmat".

L'Equipe are numai cuvinte de laudă pentru noul număr 9 de la Lyon: "Tânărul Endrick a făcut praf defensiva lui Metz, reușind un hat-trick duminică, în victoria cu 5-2. Prezența sa schimbă totul pentru Lyon, echipă aflată confortabil pe locul 4, care poate visa acum la o a doua parte de sezon explozivă, grație atacantului său de doar 19 ani", scriu francezii.

Endrick mai are contract cu Real Madrid până în 2030. 

Spaniolii au plătit 47,5 milioane de euro pentru aducerea sa de la Palmeiras, în 2024.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
ARTICOLE PE SUBIECT
Dayro Moreno și călcâiul de aur! Goluri și pase de vis și încă un record pentru fostul atacant de la FCSB
Dayro Moreno și călcâiul de aur! Goluri și pase de vis și încă un record pentru fostul atacant de la FCSB
ULTIMELE STIRI
Thierry Henry, critic la adresa lui Cristi Chivu: „Are explicații de dat”
Thierry Henry, critic la adresa lui Cristi Chivu: „Are explicații de dat”
Revenită în tenis la Transylvania Open, Ana Bogdan dezvăluie ce probleme serioase de sănătate are: ce i se întâmplă
Revenită în tenis la Transylvania Open, Ana Bogdan dezvăluie ce probleme serioase de sănătate are: ce i se întâmplă
„Iți blestemai zilele” Poveste de cinci stele cu Victor Pițurcă: „Vărsai la fiecare antrenament”
„Iți blestemai zilele” Poveste de cinci stele cu Victor Pițurcă: „Vărsai la fiecare antrenament”
Senatul a decis: Anul "Ilie Năstase", adăugat în calendarul românilor
Senatul a decis: Anul "Ilie Năstase", adăugat în calendarul românilor
Chivu, ce coșmar: ce a citit, la o zi după eliminarea din Liga Campionilor
Chivu, ce coșmar: ce a citit, la o zi după eliminarea din Liga Campionilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul

Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Dumitru Dragomir anunță viitorul lui Cristi Chivu la Inter pe fondul zvonurilor cu Diego Simeone

Dumitru Dragomir anunță viitorul lui Cristi Chivu la Inter pe fondul zvonurilor cu Diego Simeone



Recomandarile redactiei
Thierry Henry, critic la adresa lui Cristi Chivu: „Are explicații de dat”
Thierry Henry, critic la adresa lui Cristi Chivu: „Are explicații de dat”
Revenită în tenis la Transylvania Open, Ana Bogdan dezvăluie ce probleme serioase de sănătate are: ce i se întâmplă
Revenită în tenis la Transylvania Open, Ana Bogdan dezvăluie ce probleme serioase de sănătate are: ce i se întâmplă
„Iți blestemai zilele” Poveste de cinci stele cu Victor Pițurcă: „Vărsai la fiecare antrenament”
„Iți blestemai zilele” Poveste de cinci stele cu Victor Pițurcă: „Vărsai la fiecare antrenament”
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
Incredibil: Bănel Nicolță revine pe teren la 41 de ani! Prezentarea sa, oficială
Incredibil: Bănel Nicolță revine pe teren la 41 de ani! Prezentarea sa, oficială
Alte subiecte de interes
După Mbappe și Endrick, Real Madrid mai pregătește două lovituri: sumele de transfer + când sunt gata
După Mbappe și Endrick, Real Madrid mai pregătește două lovituri: sumele de transfer + când sunt gata
Real Madrid și-a prezentat noul atacant de 70 de milioane de euro! "Nu am cuvinte să descriu ceea ce simt"
Real Madrid și-a prezentat noul atacant de 70 de milioane de euro! "Nu am cuvinte să descriu ceea ce simt"
Kylian Mbappe, uitat pe banca de rezerve în derby! PSG merge însă brici fără starul francez
Kylian Mbappe, uitat pe banca de rezerve în derby! PSG merge însă brici fără starul francez
Parcurs impecabil pentru antrenorul fără licență amendat la fiecare meci: a salvat echipa și a dus-o în finala Cupei
Parcurs impecabil pentru antrenorul fără licență amendat la fiecare meci: a salvat echipa și a dus-o în finala Cupei
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
CITESTE SI
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

stirileprotv Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ

stirileprotv Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ

Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

stirileprotv Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

stirileprotv România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!