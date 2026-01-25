GALERIE FOTO Nicolae Stanciu, primit ca un rege în China! Cum l-au așteptat cei de la Dalian Yingbo

Nicolae Stanciu, primit ca un rege în China! Cum l-au așteptat cei de la Dalian Yingbo Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nicolae Stanciu s-a despărțit în această iarnă de Genoa și s-a întors în fotbalul din Asia.

TAGS:
Nicolae StanciuDalian YingboChinaAeroport
Din articol

Căpitanul echipei naționale s-a îndreptat de această dată spre China unde va semna cu Dalian Yingbo.

Nicolae Stanciu a ajuns în China! Primele fotografii

  • Stanciu 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Stanciu a ajuns astăzi în China, unde a fost așteptat de oficialii clubului și de sute de suporteri ai echipei. Stanciu a părut încântat de felul în care a fost primit de fani, a zâmbit tot timpul și a stat să dea autografe și să facă poze cu aceștia. Oficialii clubului i-au dăruit internaționalului român un buchet de flori și o eșarfă cu însemnele clubului.

Stanciu va rămâne în China în următoarele zile, urmând ca mai apoi să plece în Dubai pentru cantonamentul echipei.

La Dalian Yingbo, Nicolae Stanciu va deveni cel mai bine plătit jucător din istoria clubului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
ULTIMELE STIRI
Nota 2! Momentul autoevaluării pentru Mihai Toma. Puștiul de la FCSB și-a acordat note pentru calitățile care contează în fotbal
Nota 2! Momentul autoevaluării pentru Mihai Toma. Puștiul de la FCSB și-a acordat note pentru calitățile care contează în fotbal
Nantes – Nice 0-3, LIVE pe VOYO | Maraton în Ligue 1! Cinci dueluri tari în Franța
Nantes – Nice 0-3, LIVE pe VOYO | Maraton în Ligue 1! Cinci dueluri tari în Franța
Dinamo, cea mai clară victorie din acest sezon! Și liderul începe să tremure
Dinamo, cea mai clară victorie din acest sezon! Și liderul începe să tremure
Crystal Palace – Chelsea, ACUM pe VOYO: deschidere de scor după un gol splendid
Crystal Palace – Chelsea, ACUM pe VOYO: deschidere de scor după un gol splendid
Petrolul Ploiești – Farul Constanța 0-1: dobrogenii „văd“ play-off-ul, prahovenii se „scufundă“
Petrolul Ploiești – Farul Constanța 0-1: dobrogenii „văd“ play-off-ul, prahovenii se „scufundă“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată”

Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată”

Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”

Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”

Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Agentul jucătorului anunță: Becali îl dă la ”jumătate de preț”

Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Agentul jucătorului anunță: Becali îl dă la ”jumătate de preț”

3.000.000 de euro pentru Siyabonga Ngezana

3.000.000 de euro pentru Siyabonga Ngezana

Revoluție la Inter! Cristi Chivu renunță la trei veterani importanți

Revoluție la Inter! Cristi Chivu renunță la trei veterani importanți



Recomandarile redactiei
Spectacol românesc în Turcia: trei jucători ai naționalei, la înălțime în Gaziantep – Konyaspor
Spectacol românesc în Turcia: trei jucători ai naționalei, la înălțime în Gaziantep – Konyaspor
Semnal de alarmă! Șeful lui Andrei Rațiu avertizează: „Rayo riscă să dispară dacă...”
Semnal de alarmă! Șeful lui Andrei Rațiu avertizează: „Rayo riscă să dispară dacă...”
Dinamo, cea mai clară victorie din acest sezon! Și liderul începe să tremure
Dinamo, cea mai clară victorie din acest sezon! Și liderul începe să tremure
Crystal Palace – Chelsea, ACUM pe VOYO: deschidere de scor după un gol splendid
Crystal Palace – Chelsea, ACUM pe VOYO: deschidere de scor după un gol splendid
Nantes – Nice 0-3, LIVE pe VOYO | Maraton în Ligue 1! Cinci dueluri tari în Franța
Nantes – Nice 0-3, LIVE pe VOYO | Maraton în Ligue 1! Cinci dueluri tari în Franța
Alte subiecte de interes
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”
Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”
Chinezii au făcut astăzi anunțul „Bun venit în familia mare a lui Dalian Yingbo”
Chinezii au făcut astăzi anunțul „Bun venit în familia mare a lui Dalian Yingbo”
Dramă totală, dar America revine pe locul 1! Victorie la un punct în finala olimpică de baschet feminin
Dramă totală, dar America revine pe locul 1! Victorie la un punct în finala olimpică de baschet feminin
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
CITESTE SI
Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

stirileprotv Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!