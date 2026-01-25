Căpitanul echipei naționale s-a îndreptat de această dată spre China unde va semna cu Dalian Yingbo.
GALERIE FOTO Nicolae Stanciu, primit ca un rege în China! Cum l-au așteptat cei de la Dalian Yingbo
Nicolae Stanciu s-a despărțit în această iarnă de Genoa și s-a întors în fotbalul din Asia.
Stanciu a ajuns astăzi în China, unde a fost așteptat de oficialii clubului și de sute de suporteri ai echipei. Stanciu a părut încântat de felul în care a fost primit de fani, a zâmbit tot timpul și a stat să dea autografe și să facă poze cu aceștia. Oficialii clubului i-au dăruit internaționalului român un buchet de flori și o eșarfă cu însemnele clubului.
Stanciu va rămâne în China în următoarele zile, urmând ca mai apoi să plece în Dubai pentru cantonamentul echipei.
La Dalian Yingbo, Nicolae Stanciu va deveni cel mai bine plătit jucător din istoria clubului.
