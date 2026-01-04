Alexandru Tudorie a anunțat deja că nu își va mai prelungi contractul cu Wuhan Three Towns și va părăsi echipa în această iarnă, după ce contractul său va expira.

Alexandru Tudorie și-a găsit echipă și semnează

După doar câteva zile, presa chineză a anunțat că fotbalistul care s-a aflat în curtea lui FCSB în perioada 2015-2017 și-a găsit o nouă echipă.

Se pare că atacantul care în România a jucat ultima oară pentru Petrolul Ploiești va semna cu Guangdong GZ-Power, echipă care evoluează în al doilea eșalon din China.

Pentru Wuhan Three Towns, Tudorie a marcat 10 goluri în 26 de meciuri.

Alexandru Tudorie este cotat la 900.000 de euro, conform Transfermarkt.

În cariera sa, fotbalistul de 29 de ani a mai evoluat pentru formații precum Oțelul Galați, FCSB, FC Voluntari, Arsenal Tula, Universitatea Craiova, Sepsi Sfântu Gheorghe, Al-Adalah, UTA Arad și Petrolul.

La FCSB, Alexandru Tudorie are trei goluri și o pasă decisivă în 39 de meciuri.