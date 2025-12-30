FOTO Un campion al României a devenit idol peste hotare! Fanii i-au dedicat un graffiti uriaș

Un campion al Rom&acirc;niei a devenit idol peste hotare! Fanii i-au dedicat un graffiti uriaș Stranieri
Un jucător român, campion al României, a devenit un adevărat idol al fanilor din China.

Alexandru IonitaAlex IonitaYunnan YukunChinagraffiti
Alexandru Ioniță a părăsit-o pe Rapid în februarie 2024 pentru a semna cu Yunnan Yukun, echipă care a plătit în schimbul său doar 50.000 de euro.

Fanii chinezi i-au dedicat un graffiti uriaș lui Alex Ioniță

Fotbalistul care din februarie 2024 este jucătorul celor de la Yunnan Yukun i-a dat pe spate pe suporterii chinezi cu evoluțiile sale și a devenit un idol. Ioniță a avut o contribuție semnificativă la promovarea echipei sale în primul eșalon și a marcat opt goluri și a oferit 12 pase decisive în primul său sezon la Yunnan Yukun.

Suporterii echipei înființate în 2021 i-au fost recunoscători lui Alex Ioniță și i-au dedicat fotbalistului român chiar și un graffiti uriaș pe una dintre clădirile din oraș.

În al doilea sezon la Yunnan Yukun, primul pentru gruparea chineză în prima ligă, Ioniță a reușit să marcheze de trei ori și să ofere patru pase decisive.

  • 800.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Ioniță, conform Transfermarkt.

Alex Ioniță a început fotbalul la echipele de juniori ale Rapidului, iar, în 2012, a făcut pasul la prima echipă. Doi ani mai târziu, Astra Giurgiu l-a transferat pentru 500.000 de euro, iar fotbalistul nu a dezamăgit. Doi ani mai târziu, Ioniță devenea campion alături de giurgiuveni. Ioniță mai are două titluri de campion al României cu CFR Cluj, echipă care l-a cumpărat în 2018, pentru un milion de euro. În Superliga României, Alex Ioniță a mai îmbrăcat tricoul celor de la Universitatea Craiova.

  • 31 de ani are Alexandru Ioniță.
