Endrick și Kluivert au început NEBUNIA în Metz - Lyon, ACUM pe VOYO | Nantes – Nice s-a terminat 1-4!

Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost întâmpinat ca un zeu la aeroport în China. Fotbalistul plecat recent de la Genoa va evolua pentru Dalian Yingbo, locul 11 în stagiunea încheiată recentă.

Nicolae Stanciu, primit ca un zeu în China

Sute de suporteri chinezi l-au întâmpinat pe Stanciu la aeroport. L-au aclamat, iar oficialii lui Dalian Yingbo i-au adus un buchet de flori și o eșarfă cu însemnele clubului.

La rândul său, Stanciu a semnat autografe și s-a fotografiat cu fanii care l-au așteptat ca pe un superstar. Pentru mijlocașul ofensiv urmează semnarea contractului.

Ulterior va pleca în cantonamentul din Dubai, unde își va întâlni viitorii coechipieri. Printre ei se vor număra Isnik Alimi, ex-Sepsi, și Cephas Malele, fost atacant la FC Argeș și CFR Cluj.

Stanciu, la a doua experiență în China



Pentru Nicolae Stanciu urmează a doua experiență din carieră în China, după cea de la Wuhan Three Towns în sezonul 2022-2023. Atunci și-a trecut campionatul și supercupa din țara respectivă în palmares.



Primirea lui Stanciu este explicată în special de felul în care s-a descurcat în Asia. A marcat pentru Wuhan 11 goluri și a pasat decisiv în 27 de rânduri din 53 de meciuri oficiale.

