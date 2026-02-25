EXCLUSIV Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”

Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat” Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Urmează un meci de foc pentru naționala României la finalul lunii martie.

TAGS:
Bogdan Steleanationala romanieiIonut Radu
Din articol

Selecționata lui Mircea Lucescu o întâlnește pe 26 martie pe prima reprezentativă a Turciei în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Dacă trece de Turcia la Istanbul, atunci naționala României o va înfrunta pe câștigătoarea din partida Slovacia - Kosovo în finala barajului de pe 31 martie.

Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu cred că poate fi schimbat”

Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Bogdan Stelea, fost mare internațional român, a explicat că Ionuț Radu ar trebui în mod normal să apere în play-off pentru prima reprezentativă, în contextul bunelor evoluții de la club.

”Pe Ionuț Radu. L-am și văzut în campionatul Spaniei. Apără foarte bine. A avut multe meciuri în care nu a primit gol. Nu cred că se pune problema de a fi schimbat”, a spus Stelea.

Cifrele lui Ionuț Radu

Cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Ionuț Radu se află la Celta Vigo din vara lui 2025, când a semnat un contract până la finalul sezonului 2028/29 cu echipa din La Liga.

De când a ajuns la Celta Vigo, Radu a bifat 25 de meciuri în primul eșalon al Spaniei (27 goluri primite, 8 meciuri încheiate fără gol primit) și șapte apariții în Europa League (9 goluri primite, 0 meciuri încheiate fără gol primit).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
ARTICOLE PE SUBIECT
Și doi foști jucători ai FCSB, în scandalul momentului din fotbalul românesc! Sport.ro a luat legătura cu viceprimarul Păuleștiului
Și doi foști jucători ai FCSB, în scandalul momentului din fotbalul românesc! Sport.ro a luat legătura cu viceprimarul Păuleștiului
ULTIMELE STIRI
Șut, ce transformare după plecarea de la FCSB! Faza oferită în Emirate, magică!
Șut, ce transformare după plecarea de la FCSB! Faza oferită în Emirate, magică!
Autogol à la Bănel Nicoliță în meciul ”cu cântec” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! Același jucător a dat și o pasă decisivă la adversar
Autogol à la Bănel Nicoliță în meciul ”cu cântec” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! Același jucător a dat și o pasă decisivă la adversar
Cine a jucat în meciul ”ciudat” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! ”Doar 14 jucători de câmp, fără portar de rezervă”
Cine a jucat în meciul ”ciudat” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! ”Doar 14 jucători de câmp, fără portar de rezervă”
(P) Descoperă performanța AMD Ryzen™ AI 400 Series cu noua generație de laptopuri ASUS Copilot+ PC
(P) Descoperă performanța AMD Ryzen™ AI 400 Series cu noua generație de laptopuri ASUS Copilot+ PC
„Crema” e în Dubai. Federer l-a urmărit pe Wawrinka obținând o nouă victorie istorică în tenis
„Crema” e în Dubai. Federer l-a urmărit pe Wawrinka obținând o nouă victorie istorică în tenis
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul

Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

"Prea târziu!" Capello spune unde a greșit Chivu și de ce Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt

"Prea târziu!" Capello spune unde a greșit Chivu și de ce Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt



Recomandarile redactiei
„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!
„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!
Și doi foști jucători ai FCSB, în scandalul momentului din fotbalul românesc! Sport.ro a luat legătura cu viceprimarul Păuleștiului
Și doi foști jucători ai FCSB, în scandalul momentului din fotbalul românesc! Sport.ro a luat legătura cu viceprimarul Păuleștiului
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"
Cine a jucat în meciul ”ciudat” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! ”Doar 14 jucători de câmp, fără portar de rezervă”
Cine a jucat în meciul ”ciudat” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! ”Doar 14 jucători de câmp, fără portar de rezervă”
Tragicomic: unde a ajuns atacantul pe care Gigi Becali îl prezenta drept „Lewandowski de România“
Tragicomic: unde a ajuns atacantul pe care Gigi Becali îl prezenta drept „Lewandowski de România“
Alte subiecte de interes
”De ce v-au trebuit 30 de ani să vă regăsiți?” Bogdan Stelea a răspuns cât se poate de sincer (Meciul Generației de Aur e sâmbătă, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO)
”De ce v-au trebuit 30 de ani să vă regăsiți?” Bogdan Stelea a răspuns cât se poate de sincer (Meciul Generației de Aur e sâmbătă, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO)
Cine au fost idolii lui Bogdan Stelea. Nume mari date de fostul portar al Generației de Aur
Cine au fost idolii lui Bogdan Stelea. Nume mari date de fostul portar al Generației de Aur
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
CITESTE SI
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

stirileprotv Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

Șoferii români pot avea permisele suspendate dacă nu își plătesc amenzile. Care sunt prevederile adoptate de Guvern

stirileprotv Șoferii români pot avea permisele suspendate dacă nu își plătesc amenzile. Care sunt prevederile adoptate de Guvern

Cum vor suna noile alarme Ro-Alert. Situația de pericol extrem în care alertele vor fi fără niciun fel de sunet

stirileprotv Cum vor suna noile alarme Ro-Alert. Situația de pericol extrem în care alertele vor fi fără niciun fel de sunet

România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

stirileprotv România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!