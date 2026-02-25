Selecționata lui Mircea Lucescu o întâlnește pe 26 martie pe prima reprezentativă a Turciei în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Dacă trece de Turcia la Istanbul, atunci naționala României o va înfrunta pe câștigătoarea din partida Slovacia - Kosovo în finala barajului de pe 31 martie.

Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu cred că poate fi schimbat”

Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Bogdan Stelea, fost mare internațional român, a explicat că Ionuț Radu ar trebui în mod normal să apere în play-off pentru prima reprezentativă, în contextul bunelor evoluții de la club.

”Pe Ionuț Radu. L-am și văzut în campionatul Spaniei. Apără foarte bine. A avut multe meciuri în care nu a primit gol. Nu cred că se pune problema de a fi schimbat”, a spus Stelea.