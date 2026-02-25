Dezamăgire mare pentru Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, dar performanţă istorică pentru Bodo/Glimt!

Marţi seara, norvegienii au eliminat Nerazzurri din Liga Campionilor. După ce a câştigat cu 3-1 în Norvegia, Bodo/Glimt a învins Inter şi în deplasare, pe San Siro (2-1). O performanţă remarcabilă pentru clubul norvegian, al cărui buget este de 16 ori mai mic decât cel al clubului italian.

După o asemenea contraperformanță pentru Inter, presa italiană nu a menajat deloc actualul lider din Serie A. Potrivit news.ro, analizele, cronicile și titlurile din mass-media au fost de coșmar pentru Chivu și elevii săi.

*Gazetta dello Sport: Parcursul Interului în Liga Campionilor se încheie în ruşine: fără revenire, Bodo se impune şi la San Siro. Bodo este un şarpe cu clopoţei capabil să se ascundă şi să lovească brusc. Peste câţiva ani, privind înapoi la nopţile petrecute dincolo de cercul polar arctic, vom înţelege, în sfârşit, ce realizează Bodo Glimt.

*Corriere dello Sport: Dezastru pentru Inter! Dezamăgirea este enormă, suntem departe de remontada preconizată (...) Inter, care a ajuns în două finale de Champions League în trei ani, tocmai s-a prăbuşit.

*Tuttosport: Umilinţă pentru Inter: 20 de milioane se duc în fum.

*Corriere della Sera: Inter îşi ia rămas bun de la Liga Campionilor. Un Inter fără suflet, devenit mic în Europa.

*Media NRK (Norvegia): Bodo/Glimt face ravagii în Europa! Cea mai mare surpriză din istoria Champions League!

*VG (Norvegia): Glimt realizează o performanţă istorică, discuţia este încheiată. Jens Petter Hauge a redus la tăcere aproape 70.000 de spectatori în miticul stadion Stadio Giuseppe Meazza din Milano. Selecţionerul Ståle Solbakken consideră că aceasta este cea mai mare performanţă a unui club din istoria fotbalului norvegian. Glimt învinge un club care, de un secol, excelează în arta de a obţine rezultatul dorit, un club temut de toţi. Şi nu numai că Glimt câştigă, dar clubul domină larg adversarul în două meciuri şi se impune cu uşurinţă.