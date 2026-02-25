Marcus Rashford (28 de ani) a fost trimis sub formă de împrumut la FC Barcelona pentru sezonul 2025/26, de la Manchester United.

FC Barcelona s-a decis în privința lui Rashford. Ce urmează pentru fotbalistul englez

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Barcelona progresează în negocierile cu Marcus Rashford pentru termenii și condițiile unui eventual contract la vară.

Catalanii au o opțiune de cumpărare, după ce se va încheia împrumutul lui Rashford, pentru 30 de milioane de euro.

Jurnalistul italian a explicat însă că Manchester United nu o să scadă sub nicio formă din preț, astfel că singura șansă ca Rashford să se mute definitiv în Spania sunt cele 30 de milioane achitate de Barcelona.

”Barcelona a făcut progrese în negocierile privind termenii personali cu Marcus Rashford pentru un posibil transfer definitiv în această vară.

Barca își dorește ca Rashford să rămână, însă Manchester United insistă: nu acceptă nicio reducere a clauzei de opțiune de cumpărare de 30 de milioane de euro”, a scris Fabrizio Romano.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla astfel cu Rashford, care nu a arătat rău în meciurile Barcelonei din actuala stagiune. În La Liga, spre exemplu, a bifat patru goluri și opt pase decisive în 21 de apariții.