GALERIE FOTO Incredibil: Bănel Nicolță revine pe teren la 41 de ani! Prezentarea sa, oficială

Incredibil: Bănel Nicolță revine pe teren la 41 de ani! Prezentarea sa, oficială Fotbal intern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul star al Stelei, cum se numea echipa lui Gigi Becali pe vremea sa, a bătut palma cu a 12-a echipă din CV-ul său de fotbalist.

TAGS:
Banel Nicolita

Când a fost în apogeul carierei sale, Bănel Nicoliță era renumit, în fotbalul românesc, pentru capacitatea sa fizică extraordinară.

Iar astăzi, Bănel are, în continuare, calități fizice de invidiat, peste nivelul unui fost sportiv de elită, trecut de 40 de ani. Așa se explică faptul că și-a permis să semneze cu o echipă de ligi inferioare, la 41 de ani! Pentru că cei de la FC Produlești (Liga a 5-a Dâmbovița) tocmai au oficializat legitimarea fostului internațional!

Bănel Nicoliță, inepuizabil, deși anii au trecut peste el

  • Banel nicolita facebook1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

După acest transfer de senzație, pentru nivelul la care evoluează FC Produlești, primarul comunei, George Georgescu, s-a lăudat cu aducerea lui Bănel Nicoliță, în CV-ul căruia figurează 37 de selecții și 1 gol pentru naționala României.

Astăzi avem plăcerea să vă prezentăm cea mai nouă achiziție a echipei F.C.PRODULEȘTI: BĂNEL NICOLIȚĂ. Suntem onorați și bucuroși să avem alături de noi un jucător de asemenea valoare, care va aduce un plus de experiență, determinare și calitate în cadrul echipei noastre“, a scris primarul pe rețelele de socializare.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
ARTICOLE PE SUBIECT
Autogol à la Bănel Nicoliță în meciul ”cu cântec” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! Același jucător a dat și o pasă decisivă la adversar
Autogol à la Bănel Nicoliță în meciul ”cu cântec” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! Același jucător a dat și o pasă decisivă la adversar
Bănel Nicoliță vede o surpriză în lupta pentru titlu: ”Cred în nebunia lui”
Bănel Nicoliță vede o surpriză în lupta pentru titlu: ”Cred în nebunia lui”
”Intră FCSB în play-off?” Bănel Nicoliță a dat răspunsul
”Intră FCSB în play-off?” Bănel Nicoliță a dat răspunsul
ULTIMELE STIRI
Thierry Henry, critic la adresa lui Cristi Chivu: „Are explicații de dat”
Thierry Henry, critic la adresa lui Cristi Chivu: „Are explicații de dat”
Revenită în tenis la Transylvania Open, Ana Bogdan dezvăluie ce probleme serioase de sănătate are: ce i se întâmplă
Revenită în tenis la Transylvania Open, Ana Bogdan dezvăluie ce probleme serioase de sănătate are: ce i se întâmplă
„Iți blestemai zilele” Poveste de cinci stele cu Victor Pițurcă: „Vărsai la fiecare antrenament”
„Iți blestemai zilele” Poveste de cinci stele cu Victor Pițurcă: „Vărsai la fiecare antrenament”
Senatul a decis: Anul "Ilie Năstase", adăugat în calendarul românilor
Senatul a decis: Anul "Ilie Năstase", adăugat în calendarul românilor
Chivu, ce coșmar: ce a citit, la o zi după eliminarea din Liga Campionilor
Chivu, ce coșmar: ce a citit, la o zi după eliminarea din Liga Campionilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul

Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Dumitru Dragomir anunță viitorul lui Cristi Chivu la Inter pe fondul zvonurilor cu Diego Simeone

Dumitru Dragomir anunță viitorul lui Cristi Chivu la Inter pe fondul zvonurilor cu Diego Simeone



Recomandarile redactiei
Thierry Henry, critic la adresa lui Cristi Chivu: „Are explicații de dat”
Thierry Henry, critic la adresa lui Cristi Chivu: „Are explicații de dat”
Revenită în tenis la Transylvania Open, Ana Bogdan dezvăluie ce probleme serioase de sănătate are: ce i se întâmplă
Revenită în tenis la Transylvania Open, Ana Bogdan dezvăluie ce probleme serioase de sănătate are: ce i se întâmplă
„Iți blestemai zilele” Poveste de cinci stele cu Victor Pițurcă: „Vărsai la fiecare antrenament”
„Iți blestemai zilele” Poveste de cinci stele cu Victor Pițurcă: „Vărsai la fiecare antrenament”
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"
Alte subiecte de interes
Liber de contract după despărțirea de CS Amara, Bănel Nicoliță e dorit de un alt club din România: "Ar fi o lovitură"
Liber de contract după despărțirea de CS Amara, Bănel Nicoliță e dorit de un alt club din România: "Ar fi o lovitură"
Verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: "Are șanse foarte mari!"
Verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: "Are șanse foarte mari!"
CITESTE SI
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

stirileprotv Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ

stirileprotv Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ

Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

stirileprotv Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

stirileprotv România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!