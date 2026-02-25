Când a fost în apogeul carierei sale, Bănel Nicoliță era renumit, în fotbalul românesc, pentru capacitatea sa fizică extraordinară.
Iar astăzi, Bănel are, în continuare, calități fizice de invidiat, peste nivelul unui fost sportiv de elită, trecut de 40 de ani. Așa se explică faptul că și-a permis să semneze cu o echipă de ligi inferioare, la 41 de ani! Pentru că cei de la FC Produlești (Liga a 5-a Dâmbovița) tocmai au oficializat legitimarea fostului internațional!
După acest transfer de senzație, pentru nivelul la care evoluează FC Produlești, primarul comunei, George Georgescu, s-a lăudat cu aducerea lui Bănel Nicoliță, în CV-ul căruia figurează 37 de selecții și 1 gol pentru naționala României.
„Astăzi avem plăcerea să vă prezentăm cea mai nouă achiziție a echipei F.C.PRODULEȘTI: BĂNEL NICOLIȚĂ. Suntem onorați și bucuroși să avem alături de noi un jucător de asemenea valoare, care va aduce un plus de experiență, determinare și calitate în cadrul echipei noastre“, a scris primarul pe rețelele de socializare.