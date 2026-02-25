Iar astăzi, Bănel are, în continuare, calități fizice de invidiat, peste nivelul unui fost sportiv de elită, trecut de 40 de ani. Așa se explică faptul că și-a permis să semneze cu o echipă de ligi inferioare, la 41 de ani! Pentru că cei de la FC Produlești (Liga a 5-a Dâmbovița) tocmai au oficializat legitimarea fostului internațional!

După acest transfer de senzație, pentru nivelul la care evoluează FC Produlești, primarul comunei, George Georgescu, s-a lăudat cu aducerea lui Bănel Nicoliță, în CV-ul căruia figurează 37 de selecții și 1 gol pentru naționala României.

„Astăzi avem plăcerea să vă prezentăm cea mai nouă achiziție a echipei F.C.PRODULEȘTI: BĂNEL NICOLIȚĂ. Suntem onorați și bucuroși să avem alături de noi un jucător de asemenea valoare, care va aduce un plus de experiență, determinare și calitate în cadrul echipei noastre“, a scris primarul pe rețelele de socializare.