LIVE TEXT Real Madrid - Benfica Lisabona și Istvan Kovacs la centru în PSG - Monaco! Toate meciurile din play-off, de la 19:45 și 22:00
Rezultatele și marcatorii de marți seara din play-off
Atletico Madrid - Club Brugge 4-1 (în tur 3-3)
Au marcat: Alexander Soerloth 23, 76, 87, Johnny Cardoso 48, respectiv Joel Ordonez 36.
Bayer Leverkusen - Olympiacos Pireu 0-0 (în tur 2-0)
Inter Milano - Bodo/Glimt 1-2 (în tur 1-3)
Au marcat: Alessandro Bastoni 77, respectiv Jens Petter Hauge 58, Haakon Evjen 72.
Newcastle United - Qarabag FK 3-2 (în tur 6-1)
Au marcat: Sandro Tonali 4, Joelinton 6, Sven Botman 52, respectiv Camilo Duran 51, Elvin Jafarguliev 57.
