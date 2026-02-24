Deși presa iberică a scris recent că antrenorul lui Atletico Madrid ar fi semnat deja un precontract cu milanezii, fostul președinte LPF este convins că antrenorul român va continua pe „Giuseppe Meazza”. În acest moment, contractul actual al tehnicianului în vârstă de 45 de ani este valabil până la 30.06.2027.

Totodată, fostul șef al fotbalului românesc a explicat și înfrângerea surprinzătoare suferită de italieni în fața celor de la Bodo/Glimt, în play-off-ul Ligii Campionilor, punând eșecul pe seama lipsei de adaptare la gazonul sintetic norvegian.

Salariu mărit pentru tehnicianul român

„Nu, este fake, nu, nu. Se vor bate echipele pe Chivu. E și băiat serios. A ajuns, în momentul în care are peste 10 meciuri la Inter. Fac pariu pe cât vrei că se interesează cel puțin 3-4 echipe de Chivu la această oră. Nu ați văzut cum joacă? Că i-au prins ăia pe un teren sintetic, nu știau să stea în ghete. S-au dus și nepregătiți, fără ghete ascuțite.

Dacă mă întreba pe mine Chivu, îi spuneam cum să se ducă acolo, câștiga meciul, nu aveau ce să-i facă. Ace, reține ce spun, toate crampoanele le dădeam la strung, ace. Altfel, balerini. La mijlocul terenului erau vraiște. Fugeau ăia pe lângă ei, ăștia înotau. Terenul sintetic e foarte periculos dacă nu știi să îți iei măsuri. Și terenul înghețat la fel.

Eu la Brașov, când îi prindeam pe ăștia care veneau din Sud, îi curățam cu crampoanele. Chivu e aproape campion. Semnează contractul în două săptămâni. Ia două acum, o să îi dea vreo trei și jumătate”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

În vârstă de 45 de ani, Cristi Chivu are un parcurs impresionant pe banca tehnică a milanezilor. Fostul fundaș, care și-a agățat ghetele în cui tot în tricoul lui Inter în primăvara anului 2014, a acumulat experiență la cârma tuturor grupelor de juniori ale clubului, având și un scurt mandat la Parma. Instalat ca principal la prima echipă a nerazzurrilor în vara anului 2025, el a înregistrat în Serie A un bilanț remarcabil de 21 de victorii în 26 de etape.