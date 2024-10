Administratorul special al clubului din Ștefan cel Mare, Andrei Nicolescu, a anunțat că alb-roșii sunt în căutarea unui fundaș stânga, dar și un fundaș central de picior stâng.

Dinamo vrea să îl transfere pe Filip Benkovic

Oficialul clubului spune că în ceea ce privește postul de fundaș stânga, dinamoviștii sunt în negocieri cu un fotbalist din străinătate având în vedere că jucătorii români nu i-au satisfăcut dorințele lui Zeljko Kopic.

”Amzăr face obiectul unui împrumut. Anul trecut a jucat și Bordușanu acolo. Avem o discuție cu un fundaș stânga. E un jucător liber, vedem dacă se vor concretiza discuțiile. E un jucător străin. Am găsit puține opțiuni din România care să se muleze pe posturile pe care căutam jucători (...)

Vrem un fundaș central de picior stâng. Am suferit acolo. Dar am și câștigat un copil, pe Licsandru. Și-a dat testul de maturitate și a demonstrat că are niște calități”, a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport.

Conform Golazo, surpriza vine pe celălalt post pe care dinamoviștii caută să se întărească. În centrul apărării, ”Câinii Roșii” ar vrea să îl aducă pe Filip Benkovic, fundașul croat de 27 de ani, trecut pe la formații precum Dinamo Zagreb, Leicester, Celtic, Udinese sau Trabzonspor.

Cotat la 1,8 milioane de euro, Filip Benkovic este de două ori campion cu Dinamo Zagreb (sezoanele 2015/16 și 2017/18) și campion cu Celtic (2018/19). De altfel, cu Leicester, Benkovic a câștigat Supercupa Angliei.

Leicester l-a cumpărat pe Benkovic în 2018 de la Dinamo Zagreb, în schimbul a 14.5 milioane de euro.