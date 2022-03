Un luptător din UFC a oprit un atacator înarmat, la câteva luni după ce împiedicase furtul unei mașini!

Holland și partenerul său de antrenament au oprit cu mâinile goale un atacator înarmat, în restaurantul Ra Sushi din Houston (Texas). Holland mânca în restaurant, la ora 23.30, când Jesus Samaniego a intra în locație și a tras un foc în tavan. Oamenii din jurul său au început să fugă, dar Holland și Patrick Robinson, colegul său, s-au furișat, l-au dezarmat și l-au imobilizat pe trăgător, cu o procedură numită rear naked choke, după ce răufăcătorul fusese distras de o altă persoană.

"Am crezut că focul de armă e dopul unei sticle de șampanie"

"Stăteam la masă și am auzit un zgomot puternic. Am crezut că este vorba de dopul unei sticle de șampanie, pentru că un grup de oameni de la o masă din spatele nostru sărbătoreau o zi de naștere. M-am uitat mai atent și am văzut că oamenii au început să alerge, cu fețe foarte îngrijorate. Eu și prietenul meu am alergat către atactor, l-am pus la pământ, l-am sugrumat, i-am luat arma. Imediat după ce și-a pierdut cunoștința, am slăbit prinsoarea, m-am suit deasupra sa și i-am imobilizat brațele, ca să nu poată apuca nimic, dacă se trezește. Apoi am chemat poliția. Polițiștii au venit și l-au arestat. Am luptat pentru supraviețuire, așa că am acționat din instinct", a povestit Holland pentru Fox26.

În urmă cu jumătate de an, a oprit furtul unei mașini

Acesta nu este primul act eroic al luptătorului MMA. În octombrie 2021, el a fost martor la furtul unei mașini în cartierul său, l-a confruntat pe hoțul care pătrunsese în mașină și pornise motorul, apoi a pornit în urmărire. Hoțul a vrut să treacă peste el, dar s-a ferit la timp, iar mașina s-a oprit într-o rulotă. Holland l-a alergat pe hoț, l-a lovit peste picioare, l-a pus la pâmânt și l-a imobilizat până la venirea poliției.

Supranumit "Trailblazer" ("Pionierul"), Holland are 191cm și 77kg, este originar din Fort Worth (Texas) și se antrenează la clubul Travis Luther BJJ. Este specialist în brazilian jiu-jitsu, kung fu și kickboxing, iar în concursurile de MMA are 30 de meciuri, 22 de victorii (13 prin KO, 5 prin submisie) și 7 înfrângeri.