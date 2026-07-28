Încă o plecare de la FCSB: unde a ajuns atacantul de 19 ani cu meciuri la națională

Încă o plecare de la FCSB: unde a ajuns atacantul de 19 ani cu meciuri la națională Fotbal intern
SPORT.RO
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FCSB s-a mai despărțit de un jucător.

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Luca IlieFCSBGigi Becali
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FCSB s-a despărțit definitiv de Luca Ilie. Tânărul vârf a părăsit echipa bucureșteană și a semnat cu o formație din Liga 3 pentru noul sezon. Ilie a fost deja prezentat la noua sa echipă, Voința Crevedia.

Fotbalistul va evolua în eșalonul al treilea. Singura apariție a lui Ilie în tricoul primei echipe a celor de la FCSB s-a consemnat într-un meci din Cupa României, pierdut în fața celor de la UTA Arad, scor 0-3.

  • Fcsb cfr 1907 cluj finala liga elitelor u15 31052026 luca ilie
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Prezentare entuziastă la Liga 3

Noul atacant al Voinței Crevedia a bifat până acum patru selecții la echipa națională U18 a României.

„Voința Crevedia continuă să își întărească lotul pentru noul sezon prin transferul atacantului Luca Ilie, un fotbalist de doar 19 ani, format de FCSB, club la care a și debutat pentru echipa mare într-un meci oficial din Cupa României împotriva celor de la UTA Arad. Cu o înălțime de 1,90 m, Luca este un excelent jucător de careu, puternic în duelurile aeriene și cu un real simț al golului.

Evoluțiile sale constante l-au menținut în permanență în atenția loturilor naționale de juniori ale României, fiind convocat de-a lungul anilor la reprezentativele tricolore. Îi urăm mult succes în tricoul Voinței Crevedia și cât mai multe goluri! Bine ai venit în familia noastră, Luca”, au transmis reprezentanții formației din Liga 3.

FCSB - mercato de vară

Antrenor - Marius Baciu (confirmat);

Veniri - Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1 milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro), Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis), Luca Stancu (Hermannstadt / gratis);

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari);

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (FC Voluntari / gratis), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Mario Petre (Înainte Modelu / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (Steaua / gratis), Mamadou Thiam (contract reziliat), Baba Alhassan (contract încheiat), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat), Andrei Panait (Înainte Modelu / împrumutat), Raul Alecsandroaie (Metalul Buzău / împrumutat).

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