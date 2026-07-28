Obligată să întoarcă de la 0-1 în tur dubla cu Levski Sofia pentru a mai spera la grupa de UCL, Universitatea Craiova a primit o veste cât se poate de rea înaintea partidei de pe "Ion Oblemenco", programată miercuri, de la ora 20:30.

Oltenii nu se vor putea baza pe Oleksandr Romanchuk (26 de ani), fundașul care avea bătut în cuie postul de titular fiind suspect de ruptură musculară și "programat" să rateze cel puțin două meciuri. În noile condiții, Filipe Coelho are de luat o decizie majoră privind al treilea stoper cu care va aborda cea mai importantă partidă a ultimelor sezoane.

Juraj Badelj a dezamăgit prin cartonașul roșu primit în meciul cu Dinamo (1-5), motiv pentru care iese din calculele titularizării lângă Rus și Screciu, al treilea loc urmând să fie ocupat fie de Nikola Stevanovic, fie de Alexandru Crețu.

Stevanovic vs. Crețu, bătălia argumentelor

Sârbul Stevanovic (26 de ani) a fost perceput drept om de lot și variantă de backup din momentul transferului de la Oțelul Galați, dar, spre deosebire de Crețu (34 de ani), este fundaș central de meserie și, implicit, mult mai acomodat cu poziția pe care ar trebui să o acopere. Are 1.90 metri, a jucat titular în meciurile cu Vitebsk, U Cluj, UTA și Dinamo și a intrat pe parcurs în returul contra formației din Belarus. În schimb, minusul său e legat de experiența pe plan european, unde a adunat doar opt partide.

De partea cealaltă, Alex Crețu a redescoperit postul de fundaș într-o linie de trei cu ocazia noului sezon, când Coelho l-a adus mai aproape de propria poartă. Măsoară tot 1.90 metri, e la rândul său un pericol la fazele fixe, dar are minusul că nu a apucat să lege relații de joc solide cu ceilalți apărători. A fost folosit cu UTA și Dinamo în partide care nu au avut o miză la fel de mare precum cea de miercuri seară. Plusul său? A adunat 35 de meciuri în Europa (Poli Iași, Olimpija Ljubljana, NK Maribor, FCSB și Universitatea Craiova) și, la 34 de ani, e mult mai rodat în partidele de asemenea anvergură.

Liniile defensive folosite de Coelho în acest sezon:

vs. Vtebsk (tur): Rus, Stevanovic, Romanchuk (Crețu),

vs. U Cluj: Screciu (Rus), Stevanovic, Romanchuk

vs. Vitebsk (retur): Badelj, Rus, Romanchuk (Stevanovic)

vs. UTA: Crețu, Stevanovic, Screciu (Romanchuk)

vs. Levski: Romanchuk, Rus, Screciu

vs. Dinamo: Crețu, Stevanovic, Badelj