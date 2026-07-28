După numirea lui Roberto Mancini în funcția de selecționer, Federația Italiană de Fotbal l-a desemnat pe Ranieri noul director tehnic al naționalei.

Anunțul a fost făcut de președintele FIGC, Giovanni Malago, în cadrul amplului proces de reorganizare declanșat după ce Italia a ratat calificarea la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv.

Claudio Ranieri este noul director tehnic al Italiei

Ranieri a renunțat în această primăvară la cariera de antrenor, după ultimul mandat pe banca Romei, iar acum va coordona partea tehnică a reprezentativei Italiei.