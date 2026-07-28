OFICIAL Legendarul Claudio Ranieri a semnat!

Legendarul Claudio Ranieri a semnat! Fotbal extern
SPORT.RO
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Claudio Ranieri is back!

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Claudio RanieriItaliaRoberto Mancini
Din articol

După numirea lui Roberto Mancini în funcția de selecționer, Federația Italiană de Fotbal l-a desemnat pe Ranieri noul director tehnic al naționalei.

Anunțul a fost făcut de președintele FIGC, Giovanni Malago, în cadrul amplului proces de reorganizare declanșat după ce Italia a ratat calificarea la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv.

Claudio Ranieri este noul director tehnic al Italiei

Ranieri a renunțat în această primăvară la cariera de antrenor, după ultimul mandat pe banca Romei, iar acum va coordona partea tehnică a reprezentativei Italiei.

Noul director tehnic are un CV impresionant, construit în peste patru decenii de antrenorat. A pregătit echipe precum Chelsea, Juventus, Roma, Inter, Valencia, Atletico Madrid, Monaco și Leicester.

În palmaresul lui Claudio Ranieri se regăsește titlul legendar cucerit alături de Leicester City în sezonul 2015/16, dar și o Supercupă a Europei și o Cupă a Spaniei cu Valencia, o Cupă și o Supercupă a Italiei cu Fiorentina, dar și promovări bifat cu Cagliari, Fiorentina și AS Monaco.

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