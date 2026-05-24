Londonezii au învins-o pe Everton cu 1-0, pe teren propriu, iar succesul a fost suficient pentru salvarea de la retrogradare.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Joao Palhinha, în minutul 43. La final, jucătorii lui Roberto De Zerbi au sărbătorit pe gazon menținerea în prima ligă a Angliei.

De cealaltă parte, West Ham a retrogradat în Championship, chiar dacă a câștigat fără emoții cu Leeds, scor 3-0.

„Ciocănarii” merg în liga secundă pentru prima dată după 2011. Burnley și Wolverhampton sunt celelalte două formații care au picat.

Mesajul transmis de Harry Kane după ce Tottenham s-a salvat dramatic de la retrogradare

La scurt timp după fluierul final, Harry Kane a reacționat pe rețelele sociale. Fostul căpitan al lui Tottenham nu și-a uitat clubul la care a scris istorie.

„Felicitări tuturor celor de la Tottenham, în special fanilor. Luptă uriașă și rezultat uriaș în ultima zi!”, a scris englezul pe Instagram.

Harry Kane a plecat de la Tottenham în urmă cu trei ani, când a semnat cu Bayern Munchen pentru a câștiga trofee. Iar atacantul englez și-a îndeplinit obiectivul în Germania.

În actualul sezon, Kane a avut cifre impresionante, cu 61 de goluri și șapte pase decisive în 51 de meciuri. De la transferul la Bayern, atacantul a cucerit două titluri în Bundesliga, Cupa Germaniei și Supercupa Germaniei.