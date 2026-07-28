„Bine ai venit, Nicolas Constantinescu! Metaloglobus și Farul au ajuns la un acord pentru împrumutul atacantului Nicolas Constantinescu. Mult succes în tricoul echipei noastre!”, au transmis bucureștenii.

„Cămătaru” a refuzat-o pe Dinamo anul trecut

Atacantul născut la Brescia, în Italia, măsoară 1,90 metri și poate evolua atât ca vârf împins, cât și în banda dreaptă.

Crescut la Aerostar Bacău, „Cămătaru”, cum este poreclit datorită staturii sale, a debutat la doar 16 ani pentru echipa de seniori, iar în sezonul 2024/2025 a impresionat în Liga 3, unde a înscris 12 goluri.

În urmă cu un an, Nicolas Constantinescu era unul dintre cei mai curtați tineri atacanți din eșalonul al treilea. După cum Sport.ro vă prezenta în exclusivitate aici, Dinamo, Universitatea Craiova, FC Botoșani și Poli Iași s-au interesat de serviciile sale, însă Farul a fost clubul care a reușit să îl transfere.

Directorul sportiv Cosmin Mihalescu, pe atunci șeful departamentului de scouting al lui Dinamo, l-a urmărit de mai multe ori la meciurile Aerostarului, însă mutarea în Ștefan cel Mare nu s-a mai concretizat.