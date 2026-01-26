Un atac armat s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi 12 răniţi, duminică, pe un teren de fotbal din statul mexican Guanajuato (centru), unul dintre cele mai violente din ţară, unde activează grupuri criminale organizate, au indicat autorităţile locale, citate de AFP.



Atacul a avut loc în oraşul Salamanca, iar autorităţile au indicat că îi caută pe responsabili.



„Au fost confirmate decesele a 11 persoane, dintre care 10 au murit la faţa locului şi una în timp ce primea îngrijiri medicale într-un centru spitalicesc”, au precizat autorităţile, adăugând că „12 persoane au fost rănite în urma focurilor de armă”.



În noaptea de sâmbătă, patru saci conţinând rămăşiţe umane au fost abandonaţi în acelaşi oraş.



Statul Guanajuato este un centru industrial care găzduieşte fabrici de asamblare auto şi numeroase atracţii turistice, unde mai multe grupuri criminale organizate îşi dispută traficul de droguri şi furtul de combustibil, potrivit analiştilor.



La începutul anului, guvernul mexican al Claudiei Sheinbaum a afirmat că rata omuciderilor din ţară a atins în 2025 cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu.

