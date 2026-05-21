Doi titulari de la FC Botoșani au oferte pe masă! Valeriu Iftime îi lasă să plece: „Am dat acordul”

Căpitanul Harry Kane consideră că actuala „echipă a Angliei este cea mai bună pe care a avut-o vreodată” şi adaugă totodată că ea este pregătită să pună capăt celor 60 de ani de suferinţă la Cupa Mondială de fotbal, în această vară, relatează DPA.

Harry Kane, optimist înainte de Mondial

Jucătorul de 32 de ani îşi va conduce din teren naţionala la turneul din America de Nord sperând că va deveni primul englez care va ridica trofeul după reuşita lui Bobby Moore în 1966.

După ce a reuşit calificări consecutive în finala Campionatului European sub bagheta antrenorului Sir Gareth Southgate în 2021 şi 2024, naţionala Angliei s-a calificat lejer la Cupa Mondială sub comanda selecţionerului german Thomas Tuchel.

Avându-l în formaţie pe Kane, care spune că joacă cel mai bun fotbal al carierei sale, şi alţi jucători care strălucesc prin prestaţiile lor, precum Jude Bellingham, Bukayo Saka şi Declan Rice, căpitanul Angliei spune că naţionala sa se află printre favoritele la câştigarea turneului.

„Cred că echipa noastră este cea mai bună pe care am avut-o vreodată”, a spus Kane, care a lansat competiţia England Challenge, prin care fanii pot câştiga o gheată de aur din ghetele proprii ale jucătorului la meciul de fotbal interactiv TOCA Social.

Kane: „Mergem la turneu ca una dintre favorite”

„Când te uiţi la primul unsprezece, când vezi jucătorii care pot intra de pe bancă, mergem la turneu ca una dintre favorite”, a explicat căpitanul echipei Angliei.

„Am construit împreună ca echipă în ultimele cantonamente în mandatul lui Thomas. Cred că am stabilit standardul şi acum mergem mai departe să continuăm luna viitoare la Cupa Mondială”, a mai spus Kane.

„Există întotdeauna ceva special despre ce înseamnă să joci la Cupa Mondială. Există un sentiment special în interior, mai ales când câştigi. Noi ştim cât de mult contează câştigarea unei Cupe Mondiale, nu doar pentru noi, dar şi pentru fani şi pentru ţară la rândul său”, a adăugat Kane.

Căpitanul Angliei va participa la cea de-a treia sa Cupă Mondială după un sezon de succes la Bayern Munchen, unde a marcat 58 de goluri în 50 de apariţii în toate competiţiile.

Chiar dacă sunt 10 de ani de când a câştigat prima sa „Gheată de aur” din cele trei în Premier League, iar de atunci numărul golurilor marcate nu a scăzut, jocul lui Kane a evoluat până la punctul în care el s-a autoevaluat drept un fotbalist complet.

Harry Kane: „Simt că sunt un fotbalist mult mai complet”

„Când am câştigat prima 'Gheată de aur', eram foarte tânăr”, a spus jucătorul lui Bayern.

„Sunt în faza carierei mele în care sunt cu adevărat un jucător diferit faţă de cum eram acum 10 ani. Am învăţat mult de atunci. Sunt mult mai experimentat. Mi-am îmbunătăţit jocul coborând în spaţii mai adânci şi legând jocul. Înţelegerea mea asupra jocului şi poziţionarea mea în teren au ajuns la un nivel complet diferit”, a mai spus Kane.

„Simt că sunt un fotbalist mult mai complet. Şi sincer, cred că joc cel mai bun fotbal al carierei mele acum. Mă bucur ce jucător am devenit, cu siguranţă”, a mai adăugat Harry Kane.

Cu prilejul Cupei Mondiale din această vară, Kane să marcheze încă trei goluri pentru Anglia pentru a-l depăşi pe legendarul jucător Gary Lineker, cel mai bun marcator al naţionalei Albionului la Cupa Mondială.

„Gary a fost un jucător incredibil pentru Anglia şi să reuşeşti 10 goluri pentru Anglia este impresionant”, a adăugat Kane.

„Dacă voi marca acele goluri şi voi depăşi recordul lui Gary înseamnă că îmi voi ajuta echipa să câştige iar acest lucru este scenariul perfect”, a mai spus căpitanul Angliei.

Agerpres