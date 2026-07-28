Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, a recunoscut că gruparea piteșteană nu poate concura din punct de vedere financiar cu rivalele din Superliga.

Dani Coman a numit cea mai mare problemă de la FC Argeș: „Este frustrant”

Fostul portar a explicat că există plafoane clare pentru salarii și comisioane, motiv pentru care FC Argeș pierde jucători în fața unor echipe precum Oțelul sau Universitatea Cluj.

„Lucrurile s-au mai reglat și nu mai avem problemele financiare de anul trecut. Totuși, nu putem face transferuri peste un anumit buget. Este frustrant să nu poți aduce jucătorii pe care îi dorești, cu care ai discutat, iar apoi să apară o echipă rivală care oferă un salariu mai mare sau un comision mai mare agentului.

Noi avem plafoane clare atât pentru salariile jucătorilor, cât și pentru comisioanele agenților. Sper ca lumea să înțeleagă faptul că, fără să ridici nivelul salarial și fără să poți aduce jucători peste valoarea celor pe care îi ai deja, nu te poți bate cu cele mai bune echipe din campionat.

Sezonul trecut nu am avut niciun salariu mai mare de 8.000 de euro, iar anul acesta vom ridica plafonul la 9.000 de euro. Anul trecut am vrut să transfer doi jucători. Unuia i-am oferit 8.000 de euro, însă Oțelul i-a oferit 14.500 de euro. Celălalt a ales Universitatea Cluj, iar noi nici măcar nu am avut posibilitatea să negociem cu el. Acum, din nou, Universitatea Cluj ne-a luat un jucător. Ei își permit să ofere salarii și comisioane mai mari. Eu prefer să plătesc prime consistente, salarii normale, dar achitate întotdeauna la timp”, a declarat Dani Coman la sptfm.ro.

FC Argeș ocupă locul 12 în Superliga după primele două etape, cu trei puncte. Formația pregătită de Bogdan Andone va juca în etapa următoare pe teren propriu cu Csikszereda, vineri, 31 iulie, nu mai devreme de ora 18:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.