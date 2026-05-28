Anthony Gordon a semnat cu FC Barcelona
Internaționalul englez Anthony Gordon (25 de ani) este noul jucător al Barcelonei. Extrema stângă de la Newcastle a sosit joi după-amiază în Catalonia cu un avion privat, a trecut vizita medicală și a semnat contractul cu echipa lui Hansi Flick, notează Sport.
Transferul lui Gordon la Barcelona s-a realizat într-un timp record, imediat după încheierea Premier League și LaLiga. Newcastle se va alege cu 70 de milioane de euro, însă suma poate crește la 80 de milioane, în funcție de bonusurile stabilite în contract.
Contractul lui Anthony Gordon cu Barcelona se întinde pe 5 ani, până în 2031.
"Sunt foarte fericit", a spus Gordon, la sosirea în Barcelona, potrivit Mundo Deportivo.
Cine este Anthony Gordon, noul jucător al Barcelonei
Anthony Gordon, care va putea fi folosit de Barcelona atât pe poziția de extremă stânga, cât și pe cea de număr 9, a încheiat un sezon foarte bun la Newcastle, cu 17 goluri și 5 pase decisive în 46 de meciuri. Englezul a înscris inclusiv un gol contra Barcelonei (1-2), în Champions League.
Anthony Gordon (25 de ani) este născut la Liverpool și s-a format la juniorii cluburilor FC Liverpool și Everton. La seniori a evoluat pentru Everton (2017-2021, 2022-2023), Preston North End (2021 / împrumutat) și Newcastle United (2023-2026).
Are 16 selecții și 6 goluri pentru reprezentativa U21 și 17 selecții și 2 goluri pentru naționala de seniori Angliei. În palmaresul său se găsesc finala Euro 2024, trofeele Euro U21 (2023), EFL Cup (2024-2025), UEFA European U21 Championship Player of the Tournament (2023), Newcastle United Player of the Season (2023-2024) și includerea în UEFA European U21 Championship Team of the Tournament (2023).