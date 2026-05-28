VIDEO Barcelona, transfer fulger: tocmai a trecut vizita medicală și a semnat pentru 70 de milioane de euro

Barcelona, transfer fulger: tocmai a trecut vizita medicală și a semnat pentru 70 de milioane de euro La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Barcelona a rezolvat deja un transfer spectaculos pentru sezonul următor, la doar câteva zile după încheierea actualei stagiuni din LaLiga.

TAGS:
Anthony GordonNewcastlefc barcelona
Din articol

Anthony Gordon a semnat cu FC Barcelona

Internaționalul englez Anthony Gordon (25 de ani) este noul jucător al Barcelonei. Extrema stângă de la Newcastle a sosit joi după-amiază în Catalonia cu un avion privat, a trecut vizita medicală și a semnat contractul cu echipa lui Hansi Flick, notează Sport.

Transferul lui Gordon la Barcelona s-a realizat într-un timp record, imediat după încheierea Premier League și LaLiga. Newcastle se va alege cu 70 de milioane de euro, însă suma poate crește la 80 de milioane, în funcție de bonusurile stabilite în contract.

Contractul lui Anthony Gordon cu Barcelona se întinde pe 5 ani, până în 2031.

"Sunt foarte fericit", a spus Gordon, la sosirea în Barcelona, potrivit Mundo Deportivo.

Cine este Anthony Gordon, noul jucător al Barcelonei

Anthony Gordon, care va putea fi folosit de Barcelona atât pe poziția de extremă stânga, cât și pe cea de număr 9, a încheiat un sezon foarte bun la Newcastle, cu 17 goluri și 5 pase decisive în 46 de meciuri. Englezul a înscris inclusiv un gol contra Barcelonei (1-2), în Champions League.

Anthony Gordon (25 de ani) este născut la Liverpool și s-a format la juniorii cluburilor FC Liverpool și Everton. La seniori a evoluat pentru Everton (2017-2021, 2022-2023), Preston North End (2021 / împrumutat) și Newcastle United (2023-2026). 

Are 16 selecții și 6 goluri pentru reprezentativa U21 și 17 selecții și 2 goluri pentru naționala de seniori Angliei. În palmaresul său se găsesc finala Euro 2024, trofeele Euro U21 (2023), EFL Cup (2024-2025), UEFA European U21 Championship Player of the Tournament (2023), Newcastle United Player of the Season (2023-2024) și includerea în UEFA European U21 Championship Team of the Tournament (2023).

  • Gordon 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
ULTIMELE STIRI
Acord! Napoli și-a ales noul antrenor, care se va bate din nou cu Cristi Chivu la titlu
Acord! Napoli și-a ales noul antrenor, care se va bate din nou cu Cristi Chivu la titlu
Vasile Maftei a numit cea mai frumoasă amintire din sfertul UEFAnstastic: „Ceva de neimaginat”
Vasile Maftei a numit cea mai frumoasă amintire din sfertul UEFAnstastic: „Ceva de neimaginat”
Viorel Moldovan, emoționat înainte de Steaua - Rapid: „Nici nu știu cum au trecut 20 de ani”
Viorel Moldovan, emoționat înainte de Steaua - Rapid: „Nici nu știu cum au trecut 20 de ani”
Dinamo, dezlănțuită! 8 victorii în primele 8 etape după un nou succes categoric
Dinamo, dezlănțuită! 8 victorii în primele 8 etape după un nou succes categoric
Cosmin Olăroiu, din nou antrenorul lui FCSB după aproape 20 de ani
Cosmin Olăroiu, din nou antrenorul lui FCSB după aproape 20 de ani
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Motivul pentru care FCSB îi refuză plecarea lui Ștefan Târnovanu! Un alt jucător îi poate părăsi pe roș-albaștri

Motivul pentru care FCSB îi refuză plecarea lui Ștefan Târnovanu! Un alt jucător îi poate părăsi pe roș-albaștri

Decizia luată de Rayo Vallecano în privința lui Andrei Rațiu înainte de finala UEFA Conference League

Decizia luată de Rayo Vallecano în privința lui Andrei Rațiu înainte de finala UEFA Conference League

Fostul fundaș de la FCSB, „mâna dreaptă” a lui Daniel Pancu la Rapid: „Va veni cu mine”

Fostul fundaș de la FCSB, „mâna dreaptă” a lui Daniel Pancu la Rapid: „Va veni cu mine”



Recomandarile redactiei
UEFAntasticii joacă pe VOYO, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
UEFAntasticii joacă pe VOYO, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
Acord! Napoli și-a ales noul antrenor, care se va bate din nou cu Cristi Chivu la titlu
Acord! Napoli și-a ales noul antrenor, care se va bate din nou cu Cristi Chivu la titlu
Vasile Maftei a numit cea mai frumoasă amintire din sfertul UEFAnstastic: „Ceva de neimaginat”
Vasile Maftei a numit cea mai frumoasă amintire din sfertul UEFAnstastic: „Ceva de neimaginat”
Îi recunoști pe toți? Cum arată azi UEFAntasticii, la 20 de ani după sfertul Steaua - Rapid
Îi recunoști pe toți? Cum arată azi UEFAntasticii, la 20 de ani după sfertul Steaua - Rapid
Rapid, cu portar accidentat în reeditarea sfertului UEFAntastic! Dani Coman: „Fără plonjoane în seara asta!”
Rapid, cu portar accidentat în reeditarea sfertului UEFAntastic! Dani Coman: „Fără plonjoane în seara asta!”
Alte subiecte de interes
Barcelona dă lovitura și face primul transfer al verii: 80.000.000 de euro
Barcelona dă lovitura și face primul transfer al verii: 80.000.000 de euro
Bayern Munchen, lovitură pe piața transferurilor! Starul din Premier League, gata să semneze cu campioana Germaniei
Bayern Munchen, lovitură pe piața transferurilor! Starul din Premier League, gata să semneze cu campioana Germaniei
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan!
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
CITESTE SI
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

stirileprotv Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!