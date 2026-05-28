Anthony Gordon a semnat cu FC Barcelona

Internaționalul englez Anthony Gordon (25 de ani) este noul jucător al Barcelonei. Extrema stângă de la Newcastle a sosit joi după-amiază în Catalonia cu un avion privat, a trecut vizita medicală și a semnat contractul cu echipa lui Hansi Flick, notează Sport.

Transferul lui Gordon la Barcelona s-a realizat într-un timp record, imediat după încheierea Premier League și LaLiga. Newcastle se va alege cu 70 de milioane de euro, însă suma poate crește la 80 de milioane, în funcție de bonusurile stabilite în contract.

Contractul lui Anthony Gordon cu Barcelona se întinde pe 5 ani, până în 2031.

"Sunt foarte fericit", a spus Gordon, la sosirea în Barcelona, potrivit Mundo Deportivo.