Președintele lui Levski, avertisment înainte de returul din Bănie! De ce se teme oficialul bulgar

Universitatea Craiova primește vizita formației bulgare miercuri, 29 iulie, de la ora 20:30, în manșa secundă a turului doi preliminar. După ce oaspeții s-au impus la limită în tur, scor 1-0, oficialul de la sud de Dunăre a evidențiat că jucătorii săi trebuie să rămână în alertă pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Potrivit publicației sportal.bg, fostul mare jucător și actualul conducător al grupării din Sofia se așteaptă la o replică dură din partea oltenilor, fiind conștient de puterea adversarului.

„Mergem acolo cu atitudinea de a câștiga și de a ne califica în faza următoare. Adversarul este unul destul de redutabil și cred că faptul că au aliniat rezervele în campionat arată că vor aborda meciul nostru cu multă seriozitate. Sperăm să ieșim învingători. Nu cred că rezultatul din primul meci este înșelător. Avem un avantaj și sperăm să îl păstrăm. Trebuie să fim compacți, dar antrenorul știe cel mai bine”, a transmis Borimirov.