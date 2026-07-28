Președintele lui Levski, avertisment înainte de returul din Bănie! De ce se teme oficialul bulgar

Președintele lui Levski, avertisment înainte de returul din Bănie! De ce se teme oficialul bulgar Liga Campionilor
SPORT.RO
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Daniel Borimirov, președintele lui Levski Sofia, a prefațat returul cu Universitatea Craiova, din preliminariile Ligii Campionilor.

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Universitatea CraiovaDaniel BorimirovLevski Sofia
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Universitatea Craiova primește vizita formației bulgare miercuri, 29 iulie, de la ora 20:30, în manșa secundă a turului doi preliminar. După ce oaspeții s-au impus la limită în tur, scor 1-0, oficialul de la sud de Dunăre a evidențiat că jucătorii săi trebuie să rămână în alertă pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Potrivit publicației sportal.bg, fostul mare jucător și actualul conducător al grupării din Sofia se așteaptă la o replică dură din partea oltenilor, fiind conștient de puterea adversarului.

„Mergem acolo cu atitudinea de a câștiga și de a ne califica în faza următoare. Adversarul este unul destul de redutabil și cred că faptul că au aliniat rezervele în campionat arată că vor aborda meciul nostru cu multă seriozitate. Sperăm să ieșim învingători. Nu cred că rezultatul din primul meci este înșelător. Avem un avantaj și sperăm să îl păstrăm. Trebuie să fim compacți, dar antrenorul știe cel mai bine”, a transmis Borimirov.

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Interdicție pentru suporterii bulgari la Craiova

Misiunea celor de la Levski va fi îngreunată de absența galeriei proprii. Forul european a sancționat clubul din Bulgaria cu disputarea unui joc în deplasare fără spectatori, decizie luată în urma scandărilor rasiste ale fanilor la meciul din primul tur preliminar, disputat pe terenul celor de la Borac Banja Luka.

În acest context, președintele clubului a ținut să le transmită un mesaj suporterilor, pentru a evita noi suspendări pe plan european.

„Am muncit mulți ani pentru a construi o astfel de echipă și acest lucru ne ajută în acest moment. Vrem să avertizăm suporterii și nu vrem să încălcăm regulamentele UEFA, pentru a nu primi sancțiuni. Ne vor lipsi suporterii, dar sperăm că ne vor ține pumnii. Fereastra de transferuri este deschisă până în septembrie. Este posibil să avem transferuri de intrare și de ieșire”, a mai spus oficialul.

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