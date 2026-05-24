Bayern Munchen a învins-o sâmbătă seara, la Berlin, cu 3-0 pe VfB Stuttgart în finala Cupei Germaniei. Harry Kane a marcat toate golurile întâlnirii.

După o primă repriză fără gol şi în care se părea că şvabii pot face faţă maşinii de fotbal bavareze, Harry Kane a declanşat spectacolul pe Olympiastadion din Berlin.

Golgheterul englez a deschis scorul în minutul 55, l-a majorat în minutul 80 şi a închis tabela, din penalty, în al doilea minut al prelungirilor.