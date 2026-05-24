Bayern Munchen a învins-o sâmbătă seara, la Berlin, cu 3-0 pe VfB Stuttgart în finala Cupei Germaniei. Harry Kane a marcat toate golurile întâlnirii.
După o primă repriză fără gol şi în care se părea că şvabii pot face faţă maşinii de fotbal bavareze, Harry Kane a declanşat spectacolul pe Olympiastadion din Berlin.
Golgheterul englez a deschis scorul în minutul 55, l-a majorat în minutul 80 şi a închis tabela, din penalty, în al doilea minut al prelungirilor.
Bayern Munchen s-a impus cu 3-0 şi a cucerit şi Cupa Germaniei, realizând astfel eventul, iar Kane a stabilit un nou record, înscriind 61 de goluri într-un singur sezon pentru o echipă din top 5 campionate, scrie news.ro.
Mai mult, Harry Kane este al patrulea jucător care reușește un hat-trick în finala Cupei Germaniei, conform Opta, după Uwe Seeler în 1963 (Hamburger SV), Roland Wohlfarth în 1986 (Bayern Munchen) și Robert Lewandowski în 2012 (Borussia Dortmund).
61 de goluri în 51 de meciuri jucate pentru Bayern în acest sezon în toate competițiile a înscris atacantul englez.