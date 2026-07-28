Meciul va fi prefațat joi, de la 18:00, pe VOYO, de jurnalistul Andrei Grecu și de invitații săi, iar după confruntarea din returul Conference League vor fi analizate tot în studioul VOYO toate fazele importante ale confruntării din Letonia.

Meciul decisiv FK Auda - FCSB se va disputa joi, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO. Clubul din Letonia s-a impus în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, scor 3-2, în direct la ProTV și pe VOYO.

Din play-out, fosta campioană a salvat sezonul precedent cu o calificare în Conference League, iar acum Gigi Becali urmărește un parcurs cât mai bun pentru a aduce sume importante în conturile clubului. Evident, banii care provin din a treia competiție organizată de UEFA nu sunt la nivelul celor din Europa League, dar FCSB poate câștiga bani buni pentru fotbalul nostru.

FCSB, meci de totul sau nimic cu FK Auda

De exemplu, o calificare în faza principală este răsplătită cu 3,17 milioane de euro, sumă la care se adaugă și banii obținuți din preliminarii. Acolo, în funcție de rezultate, echipa poate să primească și alți bani. O victorie este recompensată cu 400.000 de euro, iar un egal cu 133.000 de euro.