LIVE BLOG FK Auda - FCSB, LIVE pe VOYO (joi, de la 19:00)

FK Auda - FCSB, LIVE pe VOYO (joi, de la 19:00) Conference League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FK Auda - FCSB, live pe VOYO - joi de la 19:00.

TAGS:
FCSBfk audaVoyo
Din articol

Meciul va fi prefațat joi, de la 18:00, pe VOYO, de jurnalistul Andrei Grecu și de invitații săi, iar după confruntarea din returul Conference League vor fi analizate tot în studioul VOYO toate fazele importante ale confruntării din Letonia.

FK Auda - FCSB, LIVE pe VOYO

  • Meciul decisiv FK Auda - FCSB se va disputa joi, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO. Clubul din Letonia s-a impus în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, scor 3-2, în direct la ProTV și pe VOYO.

Din play-out, fosta campioană a salvat sezonul precedent cu o calificare în Conference League, iar acum Gigi Becali urmărește un parcurs cât mai bun pentru a aduce sume importante în conturile clubului. Evident, banii care provin din a treia competiție organizată de UEFA nu sunt la nivelul celor din Europa League, dar FCSB poate câștiga bani buni pentru fotbalul nostru.

FCSB, meci de totul sau nimic cu FK Auda

De exemplu, o calificare în faza principală este răsplătită cu 3,17 milioane de euro, sumă la care se adaugă și banii obținuți din preliminarii. Acolo, în funcție de rezultate, echipa poate să primească și alți bani. O victorie este recompensată cu 400.000 de euro, iar un egal cu 133.000 de euro. 

  • Fcsb fk auda preliminariile conference league 23072026 77
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate

FCSB - mercato de vară

Antrenor - Marius Baciu (confirmat);

Veniri - Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1 milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro), Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis), Luca Stancu (Hermannstadt / gratis);

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari);

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (FC Voluntari / gratis), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Mario Petre (Înainte Modelu / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (Steaua / gratis), Mamadou Thiam (contract reziliat), Baba Alhassan (contract încheiat), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat), Andrei Panait (Înainte Modelu / împrumutat), Raul Alecsandroaie (Metalul Buzău / împrumutat).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
UE l-a convocat pe diplomatul Rusiei la Bruxelles după încălcarea spațiului aerian al României de către drone rusești
UE l-a convocat pe diplomatul Rusiei la Bruxelles după încălcarea spațiului aerian al României de către drone rusești
ARTICOLE PE SUBIECT
Încă o plecare de la FCSB: unde a ajuns atacantul de 19 ani cu meciuri la națională
Încă o plecare de la FCSB: unde a ajuns atacantul de 19 ani cu meciuri la națională
Florin Tănase și Cătălin Cîrjan, cei mai buni din Superliga: „E greu”
Florin Tănase și Cătălin Cîrjan, cei mai buni din Superliga: „E greu”
Atacantul de națională adus de FCSB din Bundesliga a revenit în Germania!
Atacantul de națională adus de FCSB din Bundesliga a revenit în Germania!
ULTIMELE STIRI
„Lunetistul” Claudiu Niculescu: „Am moștenit această calitate de la tatăl meu” / „Mama ne punea pe mine și pe fratele meu să mergem să batem covoarele”
„Lunetistul” Claudiu Niculescu: „Am moștenit această calitate de la tatăl meu” / „Mama ne punea pe mine și pe fratele meu să mergem să batem covoarele”
Ce transfer a reușit Metaloglobus! Atacantul care a refuzat-o pe Dinamo a semnat în Liga 2: „Bun venit!”
Ce transfer a reușit Metaloglobus! Atacantul care a refuzat-o pe Dinamo a semnat în Liga 2: „Bun venit!”
Președintele lui Levski, avertisment înainte de returul din Bănie! De ce se teme oficialul bulgar
Președintele lui Levski, avertisment înainte de returul din Bănie! De ce se teme oficialul bulgar
Coelho, la ora deciziilor: cum poate "dezamorsa" vestea proastă primită înaintea decisivului cu Levski
Coelho, la ora deciziilor: cum poate "dezamorsa" vestea proastă primită înaintea decisivului cu Levski
Legendarul Claudio Ranieri a semnat!
Legendarul Claudio Ranieri a semnat!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Încă un transfer pentru FCSB. Mihai Stoica: „Cel mai bun din România!”

Încă un transfer pentru FCSB. Mihai Stoica: „Cel mai bun din România!”

„Șantajul Europei s-a dovedit mai puternic!” Plânge Moscova după ultima lovitură plecată din România

„Șantajul Europei s-a dovedit mai puternic!” Plânge Moscova după ultima lovitură plecată din România

A ratat transferul la FCSB, iar Dragomir îl laudă: „E cel mai bun din țară. Acum costă 1.400.000 de euro”

A ratat transferul la FCSB, iar Dragomir îl laudă: „E cel mai bun din țară. Acum costă 1.400.000 de euro”

Dorit de FCSB, Florinel Coman a rupt astăzi gura târgului în Qatar!

Dorit de FCSB, Florinel Coman a rupt astăzi gura târgului în Qatar!

Fostul mijlocaș al FCSB a fost prezentat în Turcia. A efectuat deja primul antrenament

Fostul mijlocaș al FCSB a fost prezentat în Turcia. A efectuat deja primul antrenament

Dumitru Dragomir, fermecat de un jucător din Superliga: ”Doamne! Tare de tot”

Dumitru Dragomir, fermecat de un jucător din Superliga: ”Doamne! Tare de tot”



Recomandarile redactiei
Coelho, la ora deciziilor: cum poate "dezamorsa" vestea proastă primită înaintea decisivului cu Levski
Coelho, la ora deciziilor: cum poate "dezamorsa" vestea proastă primită înaintea decisivului cu Levski
Președintele lui Levski, avertisment înainte de returul din Bănie! De ce se teme oficialul bulgar
Președintele lui Levski, avertisment înainte de returul din Bănie! De ce se teme oficialul bulgar
Dani Coman a numit cea mai mare problemă de la FC Argeș: „Este frustrant”
Dani Coman a numit cea mai mare problemă de la FC Argeș: „Este frustrant”
Ce transfer a reușit Metaloglobus! Atacantul care a refuzat-o pe Dinamo a semnat în Liga 2: „Bun venit!”
Ce transfer a reușit Metaloglobus! Atacantul care a refuzat-o pe Dinamo a semnat în Liga 2: „Bun venit!”
„Cutremur“ în Arabia Saudită! Cristiano Ronaldo și-a comunicat decizia clubului: „Îmi pare rău“
„Cutremur“ în Arabia Saudită! Cristiano Ronaldo și-a comunicat decizia clubului: „Îmi pare rău“
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
FCSB - Auda 2-3 în Conference League, pe PRO TV și VOYO. Târnovanu și Dawa au greșit decisiv în prelungiri
FCSB - Auda 2-3 în Conference League, pe PRO TV și VOYO. Târnovanu și Dawa au greșit decisiv în prelungiri
Florin Tănase a dat verdictul despre noile transferuri de la FCSB
Florin Tănase a dat verdictul despre noile transferuri de la FCSB
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
CITESTE SI
„Oferta de nerefuzat” de la Ryanair pentru pasagerul aspirat pe geamul avionului: „M-au întrebat dacă vreau un alt zbor”

stirileprotv „Oferta de nerefuzat” de la Ryanair pentru pasagerul aspirat pe geamul avionului: „M-au întrebat dacă vreau un alt zbor”

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Casele milionarilor, distruse în incendiile devastatoare din Franța. Noi imagini apocaliptice | GALERIE FOTO

stirileprotv Casele milionarilor, distruse în incendiile devastatoare din Franța. Noi imagini apocaliptice | GALERIE FOTO

George Simion, mesaj pentru Nicuşor Dan: „Devine tot mai pasibil de suspendare și demitere”

stirileprotv George Simion, mesaj pentru Nicuşor Dan: „Devine tot mai pasibil de suspendare și demitere”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!